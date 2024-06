Blessin zu St. Pauli: Welche Rolle ein Schicksals-Schlag spielen könnte

Für den Montag wird keine offizielle Verkündung mehr erwartet. Das Interesse des FC St. Pauli an Alexander Blessin als Nachfolger für Fabian Hürzeler bleibt jedoch verbrieft und gewinnt weiterhin an Konturen.

Einem Bericht des belgischen „Nieuwsblad“ zufolge sind die Verhandlungen längst in vollem Gang, der 51-Jährige hat seinen Klub, Union Saint-Gilloise, über die Anfrage des Kiezklubs informiert und durchblicken lassen, dass er zu einem Wechsel neigt.

Laut des Mediums geht es vor allem noch um die Ablöse, die aus Hamburg gen Brüsseler Vorort fließen soll. Und die liegt angeblich irgendwo zwischen 700.000 und eine Million Euro. Zum Vergleich: Für Hürzeler kassiert St. Pauli mehr als fünf Millionen fix, diverse Boni sind noch möglich.

Blessin-Ablöse ist für St. Pauli zu stemmen

Ein nicht zu verachtender Aspekt bei Blessins Absichten ist der familiäre. Seine Frau Charlotte und die drei Töchter leben in Stuttgart, wo auch der Ex-Profi gebürtig herkommt. Im vergangenen August ereilte die Familie ein schlimmer Vorfall, als Charlotte einen Schlaganfall erlitt und in diesem Kontext einen Rückenmarksinfarkt. Seitdem ist sie teilweise gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen.

„Ich hatte überlegt, als Trainer von Union aufzuhören“, sagte Blessin später, entschied sich aber mit Unterstützung der Familie dagegen. Stattdessen pendelte er zwischen Stuttgart und Brüssel, um die fünf Stunden pro Strecke, mehrfach wöchentlich. Die räumliche Distanz nach Hamburg ist gar noch größer, doch es gehen täglich mehrere Flüge zwischen beiden Städten.

Saint-Gilloise-Fans mit rührender Geste für Blessin und seine Frau

Dennoch dürfte den Blessins der Abschied von Saint-Gilloise schwerfallen, und das nicht nur wegen des sportlichen Erfolgs (belgischer Pokalsieger, Vizemeister). Vielmehr zeigte die Fans des Klubs großes Herz und sehr viel Empathie, bescherten der Familie einen großartigen Moment der Rührung: Beim Spiel gegen Racing Genk war ein Banner mit der Aufschrift „Behind every man there is a strong woman. Danke Charlotte. Danke Alexander“.