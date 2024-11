Wenn ein Aufsteiger nach einem 0:1 gegen den Rekordmeister in erster Linie enttäuscht ist und hadert, dann hat das vor allem zwei Dinge zu bedeuten: Die Chance auf einen Punktgewinn und der Glaube daran waren tatsächlich da. Und zweitens: die Ambitionen und das Zutrauen in das eigene Leistungsvermögen sind groß. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Bayern und nun zehn Liga-Spielen lässt sich konstatieren: Der FC St. Pauli ist voll in der Bundesliga angekommen, war in allen Spielen drin, war nie chancenlos, mehrfach besser und ist auch den Topteams gewachsen. Das gilt aber nur für die eine Hälfte des Spiels.