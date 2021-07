443 ist die Zahl, die bei (einigen ausgewählten) HSV-Fans für Jubelarien sorgen wird und 443 ist auch die Zahl, die das Derby wieder ein bisschen mehr Derby werden lässt. Denn 443 ist die Zahl der HSV-Anhänger:innen, die zum dritten Spieltag als Auswärts-Fans ans Millerntor darf.

„Glücklich sind wir bei 100 Prozent Auslastung“, sagt St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann auf Nachfrage der MOPO, ob der Verein mit der Lösung, die die Deutschen Fußball-Liga (DFL) gestern gefunden hat, ebendies sei: glücklich.

Bornemann hatte der DFL-Sitzung selbst beigewohnt, bei der nach MOPO-Informationen für manches Mitglied überraschend lange gerungen wurde um die Frage, ob wieder Gäste-Fans in die Stadien dürfen und wie viel. Die Lösung: Fünf Prozent der erlaubten Tickets gehen ab dem dritten Spieltag bei Bundesliga-Partien ans Auswärts-Team.

HSV und St. Pauli treffen am 3. Spieltag aufeinander

Das Derby findet genau an diesem dritten Spieltag statt (13. August, 18.30 Uhr), von den rund 8900 im Liga-Betrieb am Millerntor zugelassenen Zuschauer:innen werden (zumindest rechnerisch) 443 offiziell als HSV-Fans dabei sein.

„Für den Moment und angesichts der Situation können wir damit gut leben und haben entsprechend auch zugestimmt“, sagt Andreas Bornemann mit Blick auf den gefundenen Kompromiss der 36 Profi-Klubs, für den neben St. Pauli auch der HSV votiert hat.

Dass am 13. August dann tatsächlich Gästefans am Millerntor sein werden, steht trotz des DFL-Beschlusses noch nicht endgültig fest. „Ob die HSV-Fans ins Stadion dürfen, hängt auch davon ab, was die Stadt sagt“, erklärt Bornemann und stellt klar: „Wenn die Stadt Auswärts-Fans beim Derby zulässt, wollen wir das auch so umsetzen.“

St. Pauli siegte zuletzt gegen den HSV

Ein Derby mit offiziellen Gäste-Fans gab es in Hamburg zuletzt am 22. Februar, als St. Pauli mit Trainer Jos Luhukay im Volkspark 2:0 siegte. In der Vorsaison trennten sich die Teams am selben Ort vor 1000 Heimfans 2:2, im März schlug der Kiezklub die „Rothosen“ am Millerntor vor Geisterkulisse mit 1:0.

Wie sich das Fan-Sein an St. Paulis Heimspielstätte noch mal anfühlt, daran kann sich jeder, der will, schon am Samstag erinnern: Für die Saison-Eröffnung gegen Hertha BSC gibt’s noch Tickets.