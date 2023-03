Belohnung für starke Leistung: St. Pauli-Profi feiert Nationalelf-Comeback

Das Aus hatte ihn unvorbereitet und hart getroffen. Connor Metcalfe war bekanntlich in letzter Sekunde aus Australiens Kader für die WM in Katar geflogen, doch jetzt ist er zurück.

Coach Graham Arnold berief den 23-Jährigen für die Länderspiele der Socceroos am 24. und 28. März in Sydney bzw. Melbourne gegen Ecuador. Wenig überraschend kann er die Reise in die Heimat zusammen mit Jackson Irvine antreten, St. Paulis Kapitän steht natürlich auch im Aufgebot.

Metcalfe wird für Leistungs-Hoch unter Hürzeler belohnt

Für Metcalfe ist das Comeback in der Nationalmannschaft der verdiente Lohn eines großen Leistungssprungs unter Neu-Trainer Fabian Hürzeler, der den gelernten Defensivmann zur Offensivkraft umgeschult hat. Mit seinen Treffern gegen Hannover und Kaiserslautern hat Metcalfe großen Anteil am aktuellen Lauf.