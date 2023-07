Bei Erfolg in Lautern: Besondere Umarmung für Familienmensch Hürzeler

Fabian Hürzeler und der FC St. Pauli gewinnen nicht nur für sich, das stellte der Cheftrainer nach dem 2:1-Auftaktsieg in Kaiserslautern klar. Man gewinne vor allem für jene Menschen, die bei den Auswärtsspielen quer durch Deutschland reisen, um den Kiezklub kicken zu sehen – und unter diesen war am Samstag eine ganz besondere Person.

Hürzelers Schwester Michelle gab sich die Ehre im Fritz-Walter-Stadion. Ein seltenes Vergnügen, denn eigentlich arbeitet sie in Amerika, ist dort ebenfalls im Sportbereich tätig. „Sie ist auch sportlich aktiv und hat ähnliche Gene wie ich“, verrät Hürzeler.

Bei Erfolg in Kaiserslautern: Besonderer Besuch für Fabian Hürzeler

Aufgrund ihrer Tätigkeit in Übersee sei Michelle „eigentlich nie dabei“, umso glücklicher zeigte sich Hürzeler über ihre Anwesenheit: „Es hat mich enorm gefreut. Wer mich kennt weiß, dass ich ein extremer Familienmensch bin, die Familie steht über allem.“

Dass er dem besonderen Gast dann auch noch ein erfolgreiches Spiel bieten konnte, machte die Sache rund, denn – egal ob Fans oder Familienmitglieder: „Ich freue mich immer, wenn ich etwas zurückgeben kann.“

Nach Abpfiff gab es dann noch einen kurzen Austausch sowie eine innige Umarmung zwischen Hürzeler und seiner Schwester. Und so dürfte es dem Coach an positiven Emotionen gewiss nicht gemangelt haben an diesem Samstagnachmittag.