Die Befürchtungen haben sich bestätigt. Afeez Aremu, der am Mittwoch das Training verletzt abbrechen musste, wird in diesem Jahr nicht mehr auf den Rasen zurückkehren.

Der Nigerianer hat sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt damit für die Spiele gegen Schalke, in Düsseldorf und Kiel aus.

Aremu war in dieser Saison in 15 der bisher 17 Pflichtspiele zum Einsatz gekommen. Durch die Verletzung von Eric Smith, der aufgrund von Leistenproblemen zweieinhalb Monate pausieren musste, war der 22-Jährige im defensiven Mittelfeld gesetzt und erledigte seine Aufgabe zuverlässig. In den kommenden Wochen ist er zum Zuschauen verdammt.