Reise-Rätsel: Der Bahn-Streik betrifft auch viele St. Pauli-Fans

Man brauchte keinen wirklich langen Atem, da war die Nummer schon wieder Geschichte: Binnen kürzester Zeit waren alle 5100 Tickets für Gästefans, die dem FC St. Pauli für Samstagabend in Düsseldorf zur Verfügung stehen, vergriffen.

Ob es auch alle an den Rhein schaffen und wenn, dann wie, ist allerdings die große Frage. Mit der Streikankündigung ab Mittwochmorgen bis inklusive Montag hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) unter anderem zigtausend Fußball-Fans getroffen, die ihren Herzensverein zu den jeweiligen Auswärtsspielen begleiten wollten.

5100 St. Pauli-Fans in Düsseldorf dabei

Zum Beispiel jene aus Hamburg, die nun angesichts der Anstoßzeit von 20.30 Uhr vor allem gucken müssen, wie sie in der Nacht zu Sonntag wieder nach Hause kommen. Wahrscheinlich wird es analog zum Hertha-Spiel im Herbst, als 13.000 St. Paulianer:innen dabei waren, eine Bus-Invasion geben.

Seinerzeit hatte es zwar keinen Bahn-Streik gegeben, aber eine Möglichkeit, des Nachts aus der Hauptstadt wieder an die Elbe zu gelangen, war und ist im regulären Fahrplan schlicht nicht vorgesehen. In weiser Voraussicht hat zum Beispiel der St. Pauli-Fanladen seine Düsseldorf-Tour von vornherein per Bus geplant.