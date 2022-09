„Sind klarer Außenseiter“: St. Pauli trifft im Pokal auf Freiburg und Kyereh

Im DFB-Pokal ist es ja so: Alle wollen ein Heimspiel. Manche einen vermeintlich schwächeren Gegner, um wahrscheinlicher weiterzukommen. Und andere einen stärkeren, weil somit auch attraktiveren Gegner. Timo Schultz wollte auf Nachfrage nach dem Spiel in Fürth nicht sagen, welches Los er sich wünscht. Was er und sein Team bekommen haben, ist ein Auswärtsspiel beim SC Freiburg.

Womit das mit dem Heimauftritt schon mal nicht geklappt hat. Aber der Gegner ist ein richtiger Kracher. Finalteilnehmer der Vorsaison (Niederlage gegen Leipzig), Europa-League-Teilnehmer, Bundesliga-Tabellenführer. Dazu mit Christian Streich eine Trainer-Ikone an der Seitenlinie, mit Matthias Ginter einen Weltmeister in der Abwehr und mit Daniel-Kofi Kyereh einen Altbekannten im Aufgebot.

Timo Schultz freut sich auf Kyereh und Bruns

Der spielt zwar bisher keine bedeutende Rolle im Breisgau und musste am Samstag sogar in der zweiten Mannschaft des SC in der Dritten Liga ran. Die Lust aufs Wiedersehen ist dennoch groß.

„Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Kofi und meinem ehemaligen Mitspieler Florian Bruns, der in Freiburg im Trainerteam tätig ist“, sagte Timo Schultz nach der Auslosung. „Wir haben im vergangenen Jahr schon zur Einweihung in Freiburgs neuem Stadion spielen dürfen und wissen, dass wir dort auf eine Mannschaft treffen, die mittlerweile im internationalen Fußball tätig ist. Wir sind der klare Außenseiter, trotzdem wollen wir eine Runde weiterkommen.“