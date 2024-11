Ausgerechnet vorm Bayern-Spiel: St. Pauli bricht eine Stammkraft weg

Die Euphorie beim FC St. Pauli über den enorm wichtigen 2:0-Erfolg von Hoffenheim erhält einen herben Dämpfer. Der Kiezklub wird länger auf seinen Stamm-Linksverteidiger verzichten müssen, Philipp Treu muss auf unbestimmte Zeit pausieren.

Nach einer Grätsche hatte der 23-Jährige am Samstag kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit über Probleme geklagt und war sofort ausgewechselt worden. Der Fakt, dass sich Treu bis zum Schlusspfiff auf der Ersatzbank platziert und am Ende mit Mannschaft und Fans zusammen gefeiert hatte, ließ zarte Hoffnung aufkeimen, die Blessur könnte sich als nicht zu schwerwiegend erweisen.

Philipp Treu wird St. Pauli länger fehlen

Doch dem ist leider nicht so. Bei der MRT-Untersuchung am Montag in Hamburg kam heraus, dass sich der ehemalige Freiburger eine strukturelle Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen hat. Heißt übersetzt: Mindestens ein Faserriss, „bis auf Weiteres“, so steht es in der offiziellen Mitteilung, wird er nicht zur Verfügung stehen.

Besonders bitter, dass Treu nun ausgerechnet gegen die Bayern fehlen wird. Lars Ritzka dürfte ihn am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in der Startelf ersetzen.

Und so langsam geht es angesichts des nicht eben üpiig aufgestellten Kaders in Richtung der Kategorie dramatisch, was die Ausfälle betrifft. Neben drei Torhütern (Ben Voll, Sascha Burchert, Sören Ahlers) und Dauer-Rekonvaleszent Simon Zoller fehlen dem Aufsteiger in Angreifer Elias Saad und Allrounder Connor Metcalfe bereits zwei wichtige Eckpfeiler der Mannschaft.