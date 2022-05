Aus Freiburg ans Millerntor: St. Pauli holt einen Endspiel-Knipser

Der FC St. Pauli hat seinen dritten neuen Kicker verpflichtet. Nach Connor Metcalfe und Manolis Saliakas wechselt auch der 23-jährige Mittelfeldspieler Carlo Boukhalfa vom SC Freiburg ans Millerntor.

„Wir dürfen uns auf einen sehr vielseitigen Spieler freuen. Carlo kann nahezu alle Positionen im Mittelfeld besetzen und bringt auch eine gewisse Torgefahr aus diesem Bereich mit, die uns zuletzt ein bisschen abgegangen ist“, kommentierte Trainer Timo Schultz die Verpflichtung.

St. Pauli-Neuzugang Boukhalfa war mit Jahn Regensburg schon am Millerntor

„St.Pauli ist eine sehr gute Adresse für junge Spieler und passt von seiner aktiven Spielweise sehr gut zu meinen Fähigkeiten“, sagte Boukhalfa, der im August 2021 bereits am Millerntor zu sehen war – Freiburg hatte ihn vorige Saison an Jahn Regensburg verliehen, für das der Blondschopf in 31 Spielen vier Mal traf. Bei Jahns 0:2-Niederlage auf St. Pauli, in der er nur die erste Hälfte absolvierte, allerdings nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Daferner auf St. Paulis Liste – nach Dresdens Abstieg billiger?

Sein wichtigstes Tor erzielte Boukhalfa am 19. Mai 2018 für Freiburg. An der Seite von Nico Schlotterbeck köpfte er das 2:1-Siegtor im DFB-Pokal-Finale der Junioren gegen den 1. FC Kaiserslautern.