Aus Frankreich: St. Pauli hat offenbar den neuen Stürmer gefunden

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass der FC St. Pauli vor allem nach einem weiteren Stürmer fahndet. Von der Unruhe, die teils bereits mal wieder aufflammte, hat sich Sportchef Andreas Bornemann nicht beeindrucken lassen – und scheint nun fündig geworden zu sein.

Laut der für gewöhnlich sehr seriösen „L’Equipe“ wird Morgan Guilavogui für eine Saison mit Kaufoption von RC Lens ausgeliehen, der Deal, so heißt es, sei auch bereits in trockenen Tüchern. Mit den Franzosen spielte der 26-Jährige in der vergangenen Saison in der Champions League, hatte dort vier Einsätze, sowie in der League 1, wo er in 22 Partien zwei Treffer erzielte.

St. Pauli leiht angeblich Morgan Guilavogui aus

Das mag auf den ersten Blick nicht furchteinflößend klingen, allerdings bringt der 21-fache Nationalspieler Guineas von den technischen Daten her genau das mit, was beim Kiezklub dringend benötigt wird. Mit 1,89 Metern hat Guilavogui, der zuvor für Zweitligist Paris FC in 87 Partien auf die bemerkenswerte Zahl von 32 Toren und elf Assists kam, Gardemaß. Zudem verfügt der Rechtsfuß über ein hohes Tempo.

Eine Bestätigung des Deals gab es auf MOPO-Nachfrage vom FC St. Pauli noch nicht, lediglich die Einschätzung, dass es sich um „einen guten und interessanten Spieler“ handle. Und wem der Name Guilavogui irgendwie bekannt vorkommen sollte: Morgan ist der Bruder von Josuha, der in Wolfsburg und Mainz lange Bundesliga gespielt hat.