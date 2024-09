1:3! Boukhalfa-Tor reicht nicht – St. Pauli unterliegt abgezockten Augsburgern

Der FC St. Pauli erzielt zwar sein erstes Saisontor, doch mehr als ein 1:3 (0:0) gegen den FC Augsburg war nicht drin. Die Kiezkicker zeigen nach dem Doppelschlag durch Wolf (47.) und Tietz (66.) Moral. Carlo Boukhalfa (74.) läutet mit seinem Tor die Hamburger Schlussoffensive ein. Aber ein Treffer will nicht mehr gelingen. Stattdessen macht der eingewechselte Kadabayi (90. + 6′) den Deckel drauf.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90. + 7 Min Das wird es gewesen sein. Erneut kontert Augsburg den FC St. Pauli einfach aus Tietz gewinnt den Zweikampf mit Mets, Kadabayi läuft Smith weg und erwischt den Schweden wohl noch mit der Hand im Gesicht. Dann ist er auf und davon und tunnelt Nikola Vasilj eiskalt, um den Schlusspunkt zu setzen. Bastian Dankert checkt den Treffer im Kölner Keller nochmal, aber da war wohl alles sauber.

90. + 6 Min Tor für Augsburg! Kadabayi mit der Entscheidung

90. + 5 Min Was geht noch für St. Pauli? Momentan kriegen die Hamburger den Ball nicht richtig nach vorne.

90. + 3 Min Karol Mets wird von Tietz mit dem Ellenbogen am Kopf getroffen und lässt dann ein paar unhöfliche Worte in Richtung des Augsburgers los. Beiden zeigt der Unparteiische die Gelbe Karte.

90. + 2 Min Aus der Hamburger Ecke entsteht der Augsburger Konter. Nikola Vasilj sieht sich alleine mit drei Gegenspielern konfrontiert und bleibt der Sieger, weil Maier den Ball nicht querlegt, sondern aus 30 Metern den Torschuss versucht und den Hamburger Keeper trifft.

90. + 1 Min Felix Zwayer holt sich nochmal Torschütze Tietz und Hauke Wahl zum Gespräch heran. Zuvor hatte es Foul des Augsburgers gegeben.

90. Min Fünf Minuten wird es oben drauf geben. Bei den ganzen kleinen Unterbrechungen in dieser Hälfte auch angemessen.

89. Min Auch Alexander Blessin hat sein Wechselkontingent nun ausgeschöpft. Carlo Boukhalfa macht Platz für den Kopfballstarken Dzwigala.

88. Min Weil Afolayan die Hand von Pedersen wegschlägt, gibt es Pfiffe von Rängen. Das dürfte ihm reichlich egal sein.

87. Min Oladapo Afolayan wird von Pedersen getroffen und möchte dafür den Freistoß haben. Stattdessen bekommt der Augsburger den Einwurf.

86. Min Die anschließende Ecke können die Kiezkicker nicht nutzen.

85. Min Elias Saad verzweifelt an Labrovic. Eigentlich trifft der Linksaußen den Aufsetzer richtig gut. Mit einem schwierigen Bogen senkt sich die Kugel in Richtung Tor, doch Labrovic packt die nächste Glatzparade aus, greift über und lenkt den Ball ins Aus.

84. Min Alexander Blessin zieht nochmal sein Ass aus dem Ärmel. Andreas Albers kommt für die letzten Minuten. Johannes Eggestein nimmt den kürzesten Weg vom Platz.

83. Min Die nächsten und letzten Wechsel beim FC Augsburg. Arne Maier darf für den auffälligen Onyeka ran. Zudem kann es Giannoulis nicht weitergehen. Er wird durch Koudossou ersetzt.

82. Min Mal ein Entlastungsangriff der Gastgeber. Khadabyi legt den Ball an die Grundlinie für Rexhbacaj, dessen starke Hereingabe in der Mitte keinen Abnehmer findet.

80. Min Der Ball landet am rechten Strafraumeck bei Saliakas. Der Grieche versucht es mit der Flanke, doch Schlotterbeck fälscht den Ball noch so ein, dass Labrovic die Kugel nur noch aufzunehmen braucht.

78. Min Thorup reagiert und bringt den defensiveren Kabadayi für Essende.

76. Min Labrovic muss erneut eingreifen! Saad mit dem Schlenzer von halblinks. Augsburgs Schlussmann muss sich ganz lang machen und hält den Ball mit einer spektakulären Flugeinlage.

75. Min Da ist das erste Bundesligator des FC St. Pauli. Elias Saad legt den Ball mit ganz viel Gefühl perfekt auf den Kopf von Carlo Boukhalfa. Der lässt die Kugel über die Stirn rutschen und verlängert perfekt rechts neben den Pfosten.

74. Min Tor für St. Pauli! Boukhalfa köpft ein

72. Min Die letzten Minuten haben wieder einmal gezeigt, dass St. Pauli nochmal ordentlich Lehrgeld bezahlen muss.

70. Min Die Fuggerstädter entdecken ihre Spielfreude. Rexhbecaj hat den nächsten gefährlichen Abschluss auf dem Fuß. Nikola Vasilj muss abtauchen, um seinen Schuss gerade so noch aus der linken Ecke zu kratzen.

69. Min Und Augsburg macht weiter. Onyeka läuft allen davon und alleine auf Nikola Vasilj zu. Dann wird der Winkel zu Spitz und er versucht mit der Fußspitze auf den mitgelaufenen Essende querzulegen. Mit vereinten Kräften können Wahl und Mets gerade noch so retten.

67. Min Ist das bitter. St. Pauli macht das Spiel und Augsburg trifft. Ein langer Ball auf Onyeka reicht aus, um die Hamburger Defensive ins Schwimmen zu bringen. Die Flanke kommt anschließend punktgenau auf Tietz, der den Ball aus dem Lauf einfach nur rechts ins kurze Netz abtropfen lässt.

66. Min Tor für Augsburg! Joker Tietz sticht

64. Min Der Eckball landet gefährlich im Rückraum, wo Treu lauert und abzieht. Er trifft Essende unglücklich im Gesicht. Der Augsburger geht zu Boden und Felix Zwayer unterbricht sofort. zum Glück kann Essende kurz darauf wieder aus eigener Kraft aufstehen.

63. Min Den Standard bringt Smith wieder nicht ordentlich in den Strafraum hinein. Die Standards des Schweden haben heute noch nicht die gewünschte Durchschlagskraft. Immerhin gibt es die Ecke.

62. Min Giannoulis rauscht in Saliakas hinein und ist damit hart an der Grenze. Gelbe Karte für den Augsburger Linksverteidiger.

61. Min Doppelwechsel bei den Gastgebern. Wolf und Vargas verlassen den Platz. Für sie sind Pedersen und Tietz neu im Spiel.

60. Min Jackson Irvine wird rüde von Jakic abgeräumt, aber Zwayer sagt, da sei alles hart aber fair gewesen. In der Folge gibt es einige herzhafte Zweikämpfe, die aber alle im Rahmen bleiben.

59. Min Augsburg hat den Ball und wieder einmal liegt ein Hamburger. Dabei kann man Essende in der Szene gar keinen Vorwurf machen. Beim Antritt tritt er Wahl leicht auf die Fußspitze. Es kann aber für den St. Pauli-Profi weitergehen.

58. Min Rexhbecaj sieht für ein Foul an Mets die Gelbe Karte. Der Mittelfeldspieler tritt dem Innenverteidiger deutlich vors Schienbein.

57. Min Johannes Eggestein, Elias Saad und Oladapo Afolayan gelingen im Zusammenspiel nun gute Lösungen.

56. Min Aus dem Halbfeld bringt Smith den Ball aber zu flach an die rechte Fünferecke. Ein weiteres Mal ist Schlotterbeck zur Stelle.

55. Min Afolayan holt clever den Freistoß gegen Giannoulis heraus.

54. Min Die Kiezkicker treten deutlich mutiger auf. Saliaks flankt von rechts, der Ball rutscht durch zu Treu, der auf Saad durchsteckt. Der Tunesier chipt den Ball in die Mitte, wo Gouweleeuw per Kopf klären muss.

52. Min Den Eckball bringt Smith hinein. Afolayan wird beim Kopfball wohl leicht von einem Fuß im Gesicht getroffen, aber es handelt sich um keinen strafwürdigen Kontakt.

51. Min Es scheint direkt zu fruchten. Die Hamburger bekommen die Ecke zugesprochen.

50. Min Nun muss St. Pauli die Offensivbemühungen deutlich hochfahren. Auch dafür sind die drei Neuen reingekommen.

49. Min Der Treffer zählt! Zunächst flankt Wolf den Ball in die Mitte, wo Karol Mets auf Hüfthöhe mit dem Kopf hingeht und von Essende getroffen wird. Ein Foul haben aber weder Felix Zwayer noch Bastian Dankert im Videokeller gesehen. Mets bleibt im eigenen Strafraum liegen und Augsburg spiel weiter. Der Ball landet bei Marius Wolf, der die Kugel von halbrechts stark links im Tor unterbringt.

48. Min Der VAR guckt wegen eines möglichen Foul- und Handspiels im Vorfeld nochmal auf das Tor.

47. Min Tor für Augsburg! Wolf trifft

46. Min Alexander Blessin wechselt direkt dreifach. Neu im Spiel sind Elias Saad, Oladapo Afolayan und Manolis Saliakas. In der Kabine sind der vorbelastete Lars Ritzka, Morgan Guilavogui und Robert Wagner geblieben.

Anpfiff 2. Halbzeit

Das Unentschieden fällt gemessen an den Chancen beider Teams ein wenig schmeichelhaft für den FC St. Pauli aus Denn die Kiezkicker können im Aufbau zwar gut mitspielen, aber sobald es ins letzte Drittel geht, fehlt es der Blessin-Truppe an den genialen Momenten. Stattdessen ist die Defensive unter Dauerstress, weil der sehr aktive Vargas ein ständiger Unruheherd ist. Ihn müssen die Kiezkicker in den Griff kriegen und vorne die Abstimmung deutlich verbessern, wenn es mit den drei Punkten etwas werden soll.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 2 Min Karol Mets muss sich nochmal in einen flachen Ball von Giannoulis hineinwerfen. Dann ist Halbzeit.

45. + 1 Min Zwei Minuten werden nachgespielt.

45. Min Glanzparade von Nikola Vasilj! Der Ball rollt quer durch den Strafraum auf den völlig freien Essende. Vasilj geht früh runter und macht sich ganz lang. Der Augsburger versucht es aus sechs Metern mit der Innenseite und schießt Vasilj an. Im Nachgreifen kann St. Paulis Torhüter die Kugel sichern. Dafür darf er sich völlig zurecht feiern lassen.

43. Min Distanzschuss von Rexhbecaj und der wird richtig gefährlich. Der Mittelfeldspieler trifft den Ball satt und zielt nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

42. Min Carlo Boukhalfa macht den Ball gut fest, aber die Kollegen wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Der Chipper auf Eggestein fällt zu weit aus.

41. Min Die Schlussphase der 1. Halbzeit läuft und ein Tor liegt gerade nicht wirklich in der Luft. Beide Teams gehen momentan wenig Risiko. Vielleicht klappt es ja noch.

40. Min Ruben Vargas zeigt seine individuelle Klasse im Duell an der Seitenlinie. Der Schweizer lässt Robert Wagner stehen und baut dann das Spiel neu auf.

38. Min Gelbe Karte für Essende und deutlicher kann die eigentlich nicht ausfallen. Karol Mets ist zwei Schritte schneller am Ball als der Augsburger, der die Schere auspackt und den Esten von hinten von den Beinen holt.

36. Min Nikola Vasilj wagt das Tänzchen mit Onyeka. Diesmal geht das noch gut. Zu oft sollte der Bosnier das allerdings nicht machen.

35. Min Wieder ein Eckball für den FC Ausgburg und wieder wird es richtig gefährlich. Nach der kurzen Ausführung flankt Vargas den Ball scharf in die Mitte, wo Jakic die Kugel aber nicht mehr platzieren kann.

34. Min Und so kommt es auch. Der Sommerneuzugang muss seine Behandlung an der Seitenlinie fortsetzen.

33. Min Das Spiel ist immer noch unterbrochen. St. Pauli wird wohl gleich kurz zu zehnt weiterspielen müssen.

32. Min Der Schlag war wohl heftiger als zunächst angenommen. Guilavogui muss behandelt werden.

31. Min Beim anschließenden Eckball tritt Marius Wolf Morgan Guilavogui bei Schussversuch gegen den Fuß. Der Hamburger war einfach früher am Ball. Schmerzhafte Aktion für Guilavogui. Dass er den Freistoß bekommt, dürfte ihm erstmal egal sein.

30. Min An der Grundlinie setzt sich Ruben Vargas gegen Lars Ritzka durch, der mit ganz viel Risiko in den Zweikampf geht. Er hält den Augsburger unauffällig unten am Trikot fest und sorgt so dafür, dass Vargas wieder abdrehen muss. Marius Wolf und der Rechtsaußen gehen in die Diskussion mit dem Linienrichter, denn Ritzka hat ja schon Gelb gesehen.

29. Min Morgan Guilavogui hat den ersten Torschuss des FC St. Pauli. Erst dribbelt er in den Strafraum und verliert den Ball eigentlich doch den geblockten Schuss von Boukhalfa schnappt er sich direkt im Anschluss. Nach zwei Schritten vom Tor weg versucht er es mit dem Schlenzer aus 18 Metern. Rechts vorbei.

28. Min Jetzt überbieten sich beide Mannschaften mit den Diagonalbällen. Giannoulis findet Wolf, der die Kugel wieder ins Zentrum bringt. Per Volley möchte Rexhbecaj den Ball wieder aufs Tor befördern, trifft das Spielgerät aber nicht richtig.

26. Min Richtig starker Ball von Eric Smith auf Johannes Eggestein, der mal auf den rechten Flügel ausgewichen ist. Leider kann St. Paulis Stürmer kein Kapital aus der Aktion schlagen und muss wieder hinten herum spielen.

24. Min Offensiv finden die Kiezkicker noch kaum Lösungen. Im Aufbauspiel stellen sich die Hamburger gar nicht so schlecht an und sind mutig, doch in der höchsten Kette mangelt es noch an Ideen.

23. Min Der Freistoß ist nah an der rechten Sechzehnerkante platziert. Und Vargas schlägt ihn gefährlich in Richtung des ersten Pfosten, wo Wolf an den Langen verlängert. Nur die Fußspitze eines Augsburgers fehlt, um die Kugel ins Tor zu lenken.

22. Min Eric Smith rettet die Null! Vargas kommt völlig frei zum Kopfball und köpft aus halbrechter Position gegen die Laufrichtung von Nikola Vasilj. Eric Smith hat vorausgedacht und schmeißt sich artistisch in den Ball. Der wäre sonst im Tor gelandet. In der Folge sihet Ritzka die Gelbe Karte, weil er Vargas auflaufen lässt.

20. Min St. Pauli kommt mal vor das Augsburger Tor. Erst kann Schlotterbeck noch eine Treu-Flanke klären. Dann versucht Wagner den Ball wieder in den Strafraum zu bringen. Mit einem kleinen Kontakt bringt Ritzka Marius Wolf zu Fall, was Zwayer schon für den Freistoßpfiff reicht.

18. Min Guilavogui tritt Bauer in die Hacke und zieht dem FCA-Verteidiger damit den Schuh aus. Es gibt die ganz kurze Pause, dann kann es weitergehen.

17. Min Eric Smith verliert leichtfertig am Mittelkreis den Ball gegen Onyeka, der sich robust im Zweikampf reinwirft. Kein Foul sagt Zwayer. Marius Wolf versucht es mit der Flanke aus dem Halbfeld, doch der eingerückte Hauke Wahl kann klären. Den zweiten Ball muss Mets unter Druck mit der Pieke ins Seitenaus befördern.

15. Min Nikola Vasilj kann den Fernschuss von Vargas ganz souverän abfangen.

14. Min Die Gastgeber kommen vor allem über den Flügel, vernachlässigen aber noch die Boxbesetzung. Zum zweiten Mal segelt eine eigentlich gute Hereingabe in den Strafraum, aber die Angebote fehlen.

13. Min Morgan Guilavogui und Rexhbecaj stoßen mit den Knien zusammen. Der Sommerneuzugang muss den Pferdekuss kurz rauslaufen, dann geht es aber wieder.

12. Min Essende gibt Eric Smith im Zweikampf an der Grundlinie nochmal einen kleinen Schubser mit. Der Hamburger kommt zu Fall, aber für ein Foul war das deutlich zu wenig.

11. Min Erster gefährlicher Abschluss des FCA. Vargas legt eine Flanke gut per Kopf auf Onyeka ab. Der bullige Stürmer zieht aus dem Rückraum ab und verfehlt das Tor nur knapp.

10. Min Direkt das perfekte Beispiel. Eric Smith schlägt den Diagonalball auf die rechte Seite, doch keiner seiner Mitspieler hatte die gleiche Idee wie der Schwede. Abstoß ist die Konsequenz.

9. Min Beide Mannschaften haben in der Anfangsphase Probleme damit, den Mitspieler zu finden. Immer wieder landen Bälle im Niemandsland oder direkt im Fuß des Gegners.

8. Min Wagner versucht Eggestein ins Spiel zu bringen, es fehlt aber noch die Feinabstimmung.

7. Min St. Pauli versucht sich daran, die Spielkontrolle zu übernehmen. Über Karol Mets wandert der Ball ins Mittelfeld zu Boukhalfa, dessen Zuspiel auf Ritzka aber zu ungenau kommt. Einwurf für die Hausherren.

6. Min Über Ruben Vargas versucht Augsburg sich nach vorne zu kombinieren, aber das trägt keine Früchte. Abstoß für Nikola Vasilj.

5. Min Morgan Guilavogui hat eine Menge Rasen vor sich, aber der 1. Kontakt ist zu unsauber. Der herausgeeilte Labrovic kann die Kugel abfangen. Guilavogui sieht die Gelbe Karte, weil er Ausgburgs Schlussmann im Durchlaufen mit dem Knie am Kopf trifft.

4. Min Die Augsburger tauchen das erste Mal vor dem Tor von Nikola Vasilj auf. Doch die Flanke findet in der MItte keinen Abnehmer und so rutscht die Kugel durch.

3. Min Karol Mets muss einen ungenauen Pass von Smith kurz vor der Seitenlinie retten. Sein Pass auf Guilavogui kommt aber nicht an.

2. Min St. Pauli lässt sich zu Beginn weit hinten reindrängen. Die Augsburger setzen vor allem auf lange Bälle auf den Flügel.

Min 48 Sekunden gespielt und Hauke Wahl liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden. Essede hat dem Innenverteidiger einen ordentlichen Stempel aufgedrückt.

Anpfiff