Aufstieg in die Champions League! Ex-St. Pauli-Macher geht zu Union Berlin

Diese Personalie dürfte nicht nur beim FC St. Pauli für Aufsehen sorgen, sondern auch in der deutschen Fußballszene so manchen aufhorchen lassen. Nach seinem überraschenden Abschied vom Kiezklub steigt Bernd von Geldern, bei St. Pauli lange Jahre als Geschäftsleiter Wirtschaft tätig, auf – und zwar in die Königsklasse. Von Geldern heuert bei Bundesligist und Champions-League-Teilnehmer Union Berlin an.

Bei dem Klub aus Köpenick wird von Geldern künftig als Geschäftsführer für Unternehmensentwicklung tätig sein. Das teilten die Berliner am Montag, zwei Tage vor ihrem Königsklassen-Kracher bei Real Madrid, offiziell mit.

Die Position wird neu geschaffen. Der Verein muss die rasante sportliche Entwicklung in den vergangenen Jahren auch strukturell aufholen, was der 57-Jährige mit seiner Expertise vorantreiben soll. Er wird seinen neuen Job bei Union am 1. Oktober antreten.

Bernd von Geldern nach St. Pauli-Aus zu Union Berlin

„Parallel zum operativen Tagesgeschäft haben wir die Aufgabe, uns mit künftigen Entwicklungsszenarien unseres Clubs und seiner Gesellschaften zu befassen. Diesem Prozess möchten wir den notwendigen Raum innerhalb der Organisation geben und seine strategische Bedeutung auch personell unterstreichen“, erklärt Union-Präsident Dirk Zingler in einer Pressemitteilung. „Mit Bernd von Geldern konnten wir einen erfahrenen Manager für uns gewinnen, der unseren Verein bereits gut kennt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Bei St. Pauli verantwortete und gestaltete von Geldern erfolgreich die Bereiche Vermarktung, Merchandising, die Entwicklung des eigenen Trikots DIIY und auch die Auslandsreisen der Profi-Mannschaft in die USA und zuletzt nach Schottland sowie die Reise der St. Pauli-Frauen nach London Mitte Juni.

Nur wenige Tage nach letztgenannten Reisen kam das plötzliche Ende der Zusammenarbeit nach sieben Jahren. Am frühen Abend des 30. Juni überraschte der Kiezklub mit einer Pressemitteilung, dass von Geldern den Verein auf eigenen Wunsch verlasse und die Trennung „einvernehmlich“ erfolge. Präsident Oke Göttlich und Aufsichtsratschefin Sandra Schwedler würdigten seine „wegweisenden Entscheidungen“ und „großen Verdienste“.