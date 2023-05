Auf der ganz großen Bühne: St. Pauli kündigt Jagd auf den HSV an

Prime Time, Flutlicht, TV-Spiel. Der Samstagabend und St. Pauli – das ist in der Rückrunde eine echte Liebesbeziehung. Auf der größten Bühne, die die Zweite Liga zu bieten hat, liefen die Kiezkicker zuletzt zu großer Form auf und feierten zwei ihrer größten Siege der Saison. Topspiel-Giganten. Das Beste: Am Samstag steigt St. Paulis nächste Spätschicht – erstmals in diesem Jahr am Millerntor.

Die Vorfreude bei Mannschaft und Fans ist riesig, das Stadion seit Wochen ausverkauft. Es ist das offizielle Topspiel des 32. Spieltags und auch die heißeste Partie. Der Kiezklub gegen Fortuna Düsseldorf. Das Duell der punktgleichen Jäger, die es auf Relegationsplatz drei abgesehen haben.

St. Pauli hat eine Erfolgsserie gegen die Top-Teams

Es steht verdammt viel auf dem Spiel, alle schauen hin – und genau unter diesen Vorzeichen boten die Kiezkicker zuletzt beste Samstagabend-Unterhaltung. Topspiel = Topleistung. „Bis jetzt haben wir zwei Erfolge in den 20.30-Uhr-Spielen gefeiert – und wir hoffen, dass ein dritter dazukommt“, sagt Marcel Hartel.

Die Bezeichnung „Erfolge“ ist untertrieben. Es waren Triumphe. Das jüngste 3:0 bei Spitzenreiter Darmstadt und das 1:0 beim Tabellenzweiten Heidenheim Anfang April. Zwei Gegnern die jeweils erste Heimniederlage der Saison zuzufügen, noch dazu zu Null und obendrein in Darmstadt der besten Abwehr der Liga drei Tore einzuschenken, ist herausragend.

St. Pauli-Profi Hartel: „Das ist eine geile Atmosphäre“

Je später, desto besser. Die Kiezkicker genießen die Topspiel-Bühne mit der dazugehörigen besonderen Stimmung und dem Kribbeln. Spiele mit Extra-Kick. „Das ist eine geile Atmosphäre, dann noch mit Flutlicht“, findet Hartel, der ein Fan des Samstagabendspiels ist.

Sechs Topspiele hat St. Pauli in dieser Saison bereits absolviert. Die Ausbeute in der Hinrunde: ein 2:2 in Hannover, ein 0:0 gegen Heidenheim am Millerntor, ein 0:2 in Bielefeld und ein 1:1 gegen Darmstadt. Drei Punkte bei diesen vier Spätschichten – passt zur dürftigen ersten Saisonhälfte. In der überragenden Rückrunde ist auch die Topspiel-Leistung überragend.

Erstmals in diesem Jahr bekommen die Kiezkicker jetzt die Gelegenheit, am Samstagabend im eigenen Stadion um den Sieg zu spielen. „Es wird rappelvoll werden. Die Fans werden Gas geben, wir werden Gas geben“, blickt Hartel hochmotiviert und erwartungsfroh dem nächsten Highlight entgegen. „Wir wollen maximalen Erfolg!“ Den Topspiel-Hattrick, den alleinigen Status als HSV-Verfolger, die weitere Chance auf die Relegation (bei einem Sieg ist es nur noch ein Punkt Rückstand auf den HSV). Apropos HSV: Der Anpfiff zum Derby ertönte einfach zwei Stunden zu früh …