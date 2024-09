Der Ertrag ist weiterhin ausbaufähig, keine Frage. Dennoch lieferte die Leistung des FC St. Pauli beim torlosen Remis gegen RB Leipzig viel Anlass zu berechtigter Hoffnung, der Kiezklub habe jetzt Fuß gefasst in Deutschlands höchster Spielklasse. Untermauert wird das von durchaus interessanten Zahlen.

Klar, ein einziger eigener Treffer nach vier Mal 90 Minuten ist nicht eben eine Empfehlung für den Klassenerhalt. Die Blessin-Elf hält diesbezüglich die Rote Laterne fest im Liga-Ranking. Allerdings: Mit den 17 gegen Leipzig abgegebenen Torschüssen zeigte der Kiezklub, dass es Mittel und Wege gibt, mit den eigenen Bordmitteln gefährlich zu werden. Insgesamt stehen für St. Pauli inzwischen 46 Torversuche zu Buche – genauso viele wie für Borussia Dortmund! Auch Holstein Kiel steht bei dieser Marke, der den dreigeteilten Platz 14 ligaweit bedeutet. Abgeschlagenes Schlusslicht übrigens: Werder Bremen, das gerade mal auf 30 Abschlüsse kommt.

Viele Statistiken St. Paulis sind Bundesliga-tauglich

Unstrittig, dass die Hamburger an ihrer Effizienz arbeiten müssen, um auf einen grünen Zweig zu kommen. In anderen Parametern hingegen haben sie bereits Champions-League-Niveau: In Sachen Laufdistanz steht für Braun-Weiß Rang eins mit 480,2 abgespulten Kilometern vor den Bayern (474,8 km) und dem nächsten Gegner aus Freiburg (474 km). Und bei den intensiven Läufen (2940) hat nur Mitaufsteiger Holstein Kiel mehr zu bieten (4963).

Auch ansonsten geben die Zahlen viel Positives her. Die Anzahl der gewonnenen Zweikämpfe liegt bei 363, was Mittelmaß ist. Interessant diesbezüglich: RB Leipzig liegt in dieser Wertung meilenweit vorne (419), die Quote am vergangenen Sonntag war mit 48:52 aus Hamburger Sicht dennoch nahezu ausgeglichen. Auch bei der Passquote (Platz elf) sowie in Sachen Ballbesitz (Rang acht) haben die Kiezkicker Liga-Tauglichkeit nachgewiesen.