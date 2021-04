Aue - St. Pauli 1:3: Dank doppeltem Zander – blitzschnelle Kiezkicker brechen Aue-Fluch

Das war stark, St. Pauli! Beim 3:1 ließ die Mannschaft von Timo Schultz so gut wie nichts anbrennen. Stattdessen führte Außenverteidiger Luca Zander seine Mannschaft per Doppelpack zum ersten Sieg in Aue seit 2013.

59 Sekunden lang war die Partie offen. Dann köpfte Luca Zander einen Zalazar-Freistoß ins Tor, und von da an war die Marschroute klar. St. Pauli dominierte, ließ Aue bis auf wenige Ausnahmen nicht ins Spiel kommen. Nur die Effektivität fehlte – zumindest in Halbzeit eins.

So ließ Guido Burgstaller erst eine gute Chance liegen (6.), bereitete dann ein zurecht abgepfiffenes Kyereh-Tor mit der Hand vor (22.). Vor allem aber Omar Marmoush war immer wieder der Aktivposten im St. Pauli-Spiel, hatte zahlreiche gute Aktionen (5, 9., 26.). Nur John Strauß (41.) und Florian Krüger (13.) ließen zwischendurch kurz aufhorchen, dass auch Aue mit Ambitionen ins Spiel gehen wollte.

Drei Minuten nach der Halbzeit war dann die Messe gelesen: Burgstaller legt auf Zalazar ab, und der Uruguayer drischt den Ball aus 16 Metern sauber in den Kasten (48.). Ehe Aue sich davon erholen konnte, stand es auch schon 3:0 – weil ein Paqarada-Freistoß zu Zander durchrutschte und der Verteidiger wie schon beim 1:0 frei einnetzen durfte (56.).

Es spielte in der Folge fast nur noch St. Pauli, die Kiezkicker drückten sogar noch auf das vierte Tor. Selbst der Anschlusstreffer von Pascal Testroet (73.) brachte die Braun-Weißen nicht mehr aus der Ruhe – und die Gastgeber erst recht nicht zurück ins Spiel. So steht am Ende ein souveräner 3:1-Auswärtssieg und Platz acht in der Tabelle. 15 Punkte vor Platz 16, aber nur noch neun hinter Platz drei.

Das Spiel zum Nachlesen

90.+4 Min Das war's, Florian Heft pfeift ab!

90.+1 Min Igor Matanovic macht mit seiner ersten echten Aktion fast das 4:1. Martin Männel muss sich strecken, um den Rechtsschuss ins Toraus zu lenken.

90. Min Das Spiel scheint längst entschieden – dennoch gibt Referee Heft vier Minuten Nachspielzeit.

89. Min ... und der Versuch ist gar nicht so schlecht! Hochscheidt zimmert die Kugel knapp über die Latte. Derweil wechselt Timo Schultz zum letzten Mal: Kyereh geht, Matanovic kommt.

88. Min Das Spiel hat sich mittlerweile stark beruhigt. Allerdings haben die Gastgeber jetzt noch einmal eine gute Freistoßchance. Hochscheidt legt sich den Ball aus etwas mehr als 20 Metern zentral vor dem Tor zurecht.

86. Min Von einer möglichen Auer Sturm- und Drang-Phase nach dem 1:3 ist kaum etwas zu merken.

84. Min Auch Timo Schultz tauscht: Guido Burgstaller geht vom Platz, für ihn darf Verteidiger Tore Reginiussen ran.

83. Min Dirk Schuster wechselt erneut: Sascha Härtel kommt für Gaetan Bussmann.

81. Min St. Pauli bleibt weiter am Drücker. Kyereh spielt Zalazar halblinks an, der zieht in die Mitte, schießt von der Grundlinie – knapp vorbei! Das war nicht so schlecht gedacht.

78. Min Max Dittgen stößt zentral nach vorne, bekommt viel Platz und will aus der Distanz selbst abschließen. Der Schuss ist allerdings zu schwach, kullert letztlich zu Martin Männel. Ein, zwei Meter mehr hätten Dittgen hier eventuell geholfen.

75. Min Das hatte sich so nicht angedeutet. Was macht der Anschlusstreffer jetzt mit den bis hierhin souveränen Kiezkickern? Kommt Aue tatsächlich noch ins Spiel zurück?

73. Min Tor für Aue! Aus dem Nichts macht Pascal Testroet das 1:3. Tom Baumgart, eben erst eingewechselt, hob den Ball per Flanke zu seinem Mitspieler, der erst das Spielgerät mit der Brust annimmt und dann an Dejan Stojanovic vorbei schiebt.

71. Min Aue wechselt noch einmal doppelt: Baumgart und Fandrich ersetzen Riese und Krüger.

69. Min Aber nicht lange, denn St. Pauli gibt weiterhin Gas. Erst muss Männel einen Burgstaller-Schuss von der Linie kratzen, nach der folgenden Ecke gegen Kyereh sein Talent beweisen.

68. Min Der fällige Freistoß kommt von Zalazar, sorgt im Auer Strafraum für einiges Gewusel, ehe die Szene bereinigt ist.

66. Min Timo Schultz wechselt dreifach: Omar Marmoush, Rico Benatelli und Finn Ole Becker machen Platz für Max Dittgen, Afeez Aremu und Lukas Daschner.

65. Min Breitkreuz foult Marmoush an der linken Seitenlinie, kassiert dafür Gelb.

62. Min Eine knappe halbe Stunde steht noch auf der Uhr. Erzgebirge Aue macht nicht den Eindruck, hier noch was am Spielstand drehen zu können – und St. Pauli tritt weiterhin souverän und spielbestimmend auf.

59. Min Omar Marmoush hat rechts vor dem Tor viel Platz, zieht ab – und da muss sich Martin Männel strecken, um den Ball zur Ecke zu klären.

57. Min Dem Freistoß ging ein Foul von Riese an Zalazar voraus, für das der Auer die Gelbe Karte bekommen hat.

56. Min Tor für St. Pauli! Zander macht seinen Doppelpack – wieder nach einem Freistoß! Dieses Mal kam der Ball allerdings von Leart Paqarada aus dem linken Halbfeld. Der Rest war wie beim 1:0: Zander bekommt zu viel Platz am langen Pfosten, wird quasi vergessen und kann locker einschieben.

53. Min Aue wechselt doppelt. Louis Samson und Dimitrij Nazarov haben Feierabend. Für sie sind jetzt Jan Hochscheidt und Antonio Jonjic neu im Spiel.

49. Min Tor für St. Pauli! Rodrigo Zalazar erhöht. Wie schon zu Beginn der ersten Hälfte fackelt St. Pauli nicht lange, netzt direkt mit der ersten Chance nach der Pause ein. Guido Burgstaller hat zuvor erst den Ball im Strafraum und dann die Übersicht behalten, gesehen, dass Zalazar in guter Position am Sechzehner steht – dessen Knaller aus 16 Metern war dann für Martin Männel weder zu sehen noch zu halten.

48. Min Beide Teams haben in der Pause auf Wechsel verzichtet.

46. Min Weiter geht's!

Hochverdient führt St. Pauli zur Pause bei Erzgebirge Aue. Ganze 59 Sekunden waren auf der Uhr, da köpfte Luca Zander die Kiezkicker nach einem Zalazar-Freistoß ins Glück. Danach hatte St. Pauli die Partie im Griff. Die Gastgeber taten sich schwer, eine gute Reaktion zu finden und hatten vor allem Probleme, Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Erst zum Ende der 45 Minuten hin gab es mehr Platz für Aue, die dann auch mehr in die Offensive gingen. Wirklich gefährlich wurde das aber nicht – und so steht es zur Halbzeit 1:0. Timo Schultz dürfte sich mehr Effizienz von seinen Jungs wünschen, ansonsten aber eine zufriedene Kabinenansprache halten. In 15 Minuten geht’s weiter.

45.+1 Min Halbzeit in Aue!

45. Min So wie in dieser Szene: St. Pauli schaltet schnell um, erspielt sich nach einem Seitenwechsel Platz auf der linken Seite. Marmoush nimmt Paqarada im vollen Lauf mit, der flankt aus spitzem Winkel – knapp über das Tor.

44. Min Kurz vor der Pause lassen die Kiezkicker Erzgebirge Aue mehr Raum zum Spielen. Das können die Gastgeber aber nicht recht nutzen – und ehe es brenzlig wird, findet St. Pauli immer wieder eine gute Lösung.

41. Min Jetzt kommt nach langer Zeit mal wieder ein Angriff der Gastgeber. Strauß läuft sich in gute Position, wird rechts vor dem Strafraum von Testroet per Lupfer bedient. Am Ende überlegt der Flügelstürmer der „Veilchen“ einen Moment zu kurz und schießt hastig rechts am Tor vorbei.

39. Min Florian Ballas ist nach Behandlungspause wieder auf dem Platz.

38. Min Leart Paqarada hat auf der linken Seite viel Platz, zieht aus knapp 25 Metern einfach mal ab. Der Schuss wird noch abgefälscht und landet schließlich sicher in Männels Händen.

37. Min St. Pauli erobert sofort den Ball, schaltet gut um. Über Zalazar und Kyereh geht's schnell nach vorne, dessen Steilpass auf Burgstaller bekommen Gonther und Männel nur gemeinsam und im letzten Moment geklärt!

36. Min Die Partie ruht kurz, weil Florian Ballas am linken Knöchel behandelt werden muss. Es geht weiter mit einem Abschlag von Martin Männel.

33. Min Aue bekommt eine Ecke von rechts. Wird das gefährlich? Nein: Rieses Ecke landet über Umwege bei Samson, der haut aus der zweiten Reihe drauf und letztlich deutlich übers Tor.

32. Min Nazarov hat den Ball vor dem St. Pauli-Strafraum erobert, braucht dann aber zu lange für die Entscheidungsfindung. Hätte sich der Auer zu einem Distanzschuss entschieden, wäre es vielleicht gefährlich geworden – so verpuffte die Szene schnell.

30. Min Leart Paqarada tritt eine Ecke von links, die aber direkt von einem Auer geklärt wird.

28. Min St. Pauli hat das Geschehen mittlerweile sehr gut im Griff. Die Gastgeber können sich selten aus dem Druck befreien und einen Entlastungsangriff starten.

26. Min Immer wieder Omar Marmoush! Der quirlige Angreifer ist ein echter Aktivposten, findet bisher meistens eine gute Idee. Jetzt zieht Marmoush von links nach innen, will den Ball oben rechts im Kasten versenken – und haut den Schuss nur knapp übers Tor.

25. Min Daniel-Kofi Kyereh räumt Nazarov unabsichtlich per Bodycheck ab. Freistoß Aue – aber der verpufft.

22. Min Paqarada öffnet das Spiel mit einem Pass auf Marmoush, der über links vorstößt. Der Ägypter dribbelt sich durch den Strafraum und findet Burgstaller, der noch einmal auf Kyereh ablegt... und dann ist der Ball im Tor! Aber Florian Heft winkt sofort ab: Burgstaller hatte den Ball deutlich sichtbar mit der Hand angenommen.

21. Min Aues Florian Krüger klagt über Schmerzen, hält sich am Boden sitzend den Arm. Der Stürmer scheint weiterspielen zu können.

20. Min St. Pauli bleibt aber dennoch offensiv am Ball. Burgstaller kommt über die linke Seite, nimmt den mitgelaufenen Paqarada im Strafraum mit. Der bringt den Ball in die Mitte, aber da ist ein lila-weißes Bein schneller dran.

19. Min Nächster Freistoß aus dem Halbfeld. Diesmal tritt wieder Zalazar an. Dessen Flanke findet aber keinen Abnehmer.

16. Min Lange, schnelle Bälle sind heute das Mittel der Wahl. Paqarada überbrückt mit einem solchen die komplette Auer Abwehr, findet Guido Burgstaller... Aber der steht im Abseits.

14. Min Rico Benatelli bekommt einen Freistoß gegen Dmitri Nazarov. Leart Paqarada legt sich den Ball vor, tritt aus rund 35 Metern an... Aber die Flanke geht direkt ins Tor aus.

13. Min St. Pauli gibt zwar den Ton an, aber Aue steckt nicht auf. Jetzt haben die Gastgeber vielleicht eine Chance zum Ausgleich. Pascal Testroet legt vor dem Tor noch mal ab zu Krüger, der kann Stojanovic nicht überlisten. Nachschusschance für Testroet – aber der Ball geht direkt in die Arme des St. Pauli-Keepers.

11. Min Daniel-Kofi Kyereh setzt sich für Florian Heft zu hart gegen Philipp Riese durch. Offensivfoul.

9. Min Ergibt sich jetzt die nächste Chance für St. Pauli? Omar Marmoush bekommt einen langen Ball aus dem Mittelfeld, zieht sofort ab – stand aber wieder im Abseits.

6. Min Die Kiezkicker bleiben weiter offensiv. Kyereh und Burgstaller spielen sich jetzt im Strafraum mit einem Doppelpass in gute Position – aber der Schuss des Österreichers kommt nicht richtig, stellt kein Problem für Martin Männel dar.

5. Min St. Pauli legt einen Blitzstart hin, ist hier in Aue sofort mit Vollgas unterwegs. Über die rechte Seite wollen die Kiezkicker jetzt nachlegen, stoßen über Omar Marmoush nach vorne. Der Ägypter steht dabei allerdings auch im Abseits.

4. Min Folgt jetzt direkt der Ausgleich? Florian Krüger versucht es aus knapp 15 Metern mit einem Schuss, scheitert aber an Dejan Stojanovic. Der Nachschuss landet bei Pascal Testroet – aber auch hier bleibt Stojanovic Sieger!

2. Min TOR für St. Pauli! Luca Zander köpft eine Zalazar-Freistoßflanke aus kurzer Distanz am langen Pfosten ins Netz!

1. Min Das Spiel läuft, Aue stößt an.

Anpfiff!

- Die Mannschaften machen sich langsam auf dem Platz bereit. Gleich geht es los!

- Florian Heft leitet heute sein fünftes St. Pauli-Spiel. Die Bilanz ist bisher ausbaufähig: Drei Remis und eine Niederlage stehen zu Buche, ein Sieg fehlt noch. Zuletzt pfiff Heft das 2:2 der Kiezkicker gegen Nürnberg am 19. Oktober.

- Als Schiedsrichter kommt Florian Heft zum Einsatz. Dem 31-jährigen Bankkaufmann assistieren Lukas Benen und Daniel Riehl an den Seitenlinien und Lothar Ostheimer als vierter Offizieller. Günter Perl und Arno Blos melden sich als Video-Assistenten bei Bedarf.

- Nach dem 1:1 gegen Regensburg nimmt Aue-Coach Schuster nur eine Veränderung vor. Philipp Riese ersetzt den gesperrten Ognjen Gnjatić im defensiven Mittelfeld.

- Und so spielt Erzgebirge Aue: Männel – Breitkreuz, Gonther, Ballas, Bussmann – Riese, Samson – Strauß, Nazarov, Krüger – Testroet.

- Timo Schultz vertraut auf die Mannschaft, die am Ostermontag Eintracht Braunschweig mit 2:0 schlagen konnte.

- Das ist die Aufstellung des FC St. Pauli: Stojanovic – Zander, Ziereis, Dzwigala, Paqarada – Benatelli – Becker, Zalazar – Kyereh – Marmoush, Burgstaller.

- Dirk Schuster kann ebenfalls fast aus dem Vollen schöpfen. Neben den seit längerem fehlenden Fabian Kalig (Knorpelschaden) und Malcom Cacutalua (Reha nach Knieproblemen) fehlt heute nur Ognjen Gnjatić (Gelbsperre).

- Gegen Braunschweig hatte Timo Schultz zuletzt kurzfristig auf Tore Reginiussen und James Lawrence verzichten müssen. Während der Norweger wieder spielfit ist, muss Lawrence auch gegen Aue passen. Weitere Ausfälle, abgesehen von den Langzeitverletzten, muss „Schulle“ nicht berücksichtigen.

- Rico Benatelli ist seit knapp zwei Jahren am Millerntor aktiv. Die erste Profistation des Mittelfeldspielers war allerdings der heutige Gegner: Zwischen 2013 und 2015 trug Benatelli 53-mal das Trikot von Erzgebirge Aue, zog danach über Würzburg und Dresden ans Millerntor.

- Mit Sören Gonther läuft ein echter St. Pauli-Experte in Lila-Weiß auf. In 94 Begegnungen hielt der Innenverteidiger zwischen 2012 und 2017 die Knochen für die Kiezkicker hin. Auch für Kevin Harr dürfte das Duell mit St. Pauli ein besonderes sein. Der Ersatzkeeper von Erzgebirge Aue spielte bis 2020 drei Jahre lang im HSV-Nachwuchs, stand für die U19 und die U23 jeweils einmal im kleinen Stadtderby im Kasten.

- Im Hinspiel gab es ein dramatisches 2:2. Erzgebirge Aue führte lange am Millerntor – ehe die Joker Max Dittgen und Simon Makienok stachen und kurz vor Schluss immerhin noch den einen Punkt sicherten.

- Erzgebirge Aue gehört nicht gerade zu den Lieblingsgegnern des FC St. Pauli. Aus 20 Pflichtspielen resultieren bisher drei Siege, sieben Remis und satte zehn Niederlagen – bei 21 zu 32 Toren. Der letzte Dreier in Aue ist schon lange her: Am 6. Dezember 2013 siegten die Kiezkicker mit 2:0 in Sachsen. Fin Bartels und Michael Gregoritsch trafen damals ins Tor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

- Moin und Herzlich Willkommen zum MOPO-Liveticker! St. Pauli muss heute bei Erzgebirge Aue ran. Um 13 Uhr geht’s los.