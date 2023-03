Auch Ex-Trainer Schultz kommt zum Kalla-Abschied: Das ist „Schneckes“ Gästeliste

Sie kommen in Scharen, teils von sehr weit weg, aber der Anlass ist natürlich auch größten Reisestress wert: Das Abschiedsspiel von Jan-Philipp Kalla (36) am Samstag am Millerntor (15.30 Uhr, live bei Sky) wird zum Who-is-who der jüngeren Klubgeschichte und ein Event, für das sich das lange Warten gelohnt hat.

„Hat leider alles ein bisschen gedauert”, sagte Kalla, der vor mehr als zweieinhalb Jahren seinen letzten Profi-Einsatz für den FC St. Pauli gehabt hat. Trotz des langen Vorlaufs: „Schnecke”, wie er eigentlich von allen genannt wird, hat ob des organisatorischen Aufwands immer noch „das Gefühl, das mein Tag nicht genug Stunden hat, um alles abzuarbeiten. Ich glaube, ich habe noch knapp dreistellig WhatsApp, die ich beantworten muss”. Fußballer seien da „nicht ganz so einfach, die wollen immer alles sofort wissen”.

Schultz erstmalig wieder am Millerntor

Zum Beispiel alles über die dritte Halbzeit, wobei es da keine gesonderten Planungen gibt. Das komplette Ereignis – beginnend mit einem Rahmenprogramm ab 13.30 Uhr – wird sich am und im Stadion zutragen, entsprechend auch die Zusammenkunft aller Aktiven nach der Partie.

Zu eben diesen zählt auch einer, für den die Rückkehr zu einem ganz besonderen Moment werden dürfte. „Timo hat zugesagt”, erklärte Kalla in Bezug auf Timo Schultz, der Anfang Dezember bekanntlich als Coach der Profis freigestellt worden war und sich seitdem komplett rar gemacht hat. Der 43-Jährige hat die freie Zeit vor allem genutzt für die Familie, aber auch für Padel-Tennis mit Florian Lechner oder einen Besuch mit Mathias Hain bei Kumpel Moritz Volz, aktuell Co-Trainer bei Galatasaray Istanbul.

Während „Schulle” aus dem Hamburger Nordosten mit dem Auto oder der Bahn anreisen kann, haben es andere eine Idee aufwändiger. „Ich freue mich riesig, dass Ian Joy aus den USA und Jonathan Bourgault aus Kanada die weite Reise auf sich nehmen. Genauso Lasse Sobiech, der aus Südafrika hierher kommt”, sagte Kalla, der aber auch zwei, drei kurzfristige Absagen wegen Verletzung oder Nationalelfberufung hat hinnehmen müssen.

Max Kruse, Fin Bartels und Fabian Boll: Prominenz am Millerntor

Die Teilnehmerliste kann sich dennoch absolut sehen lassen. Max Kruse, Fin Bartels, Florian Bruns, Alex Meier, Bernd Nehrig, Fabio Morena, André Trulsen, Fabian Boll, Robin Himmelmann, Sören Gonther, Waldemar Sobota, Johannes Flum – um nur eine Essenz zu nennen – geben sich ein Stelldichein und sorgen schon jetzt für melancholische Momente beim Hauptdarsteller. „Wenn ich mir die Namen so angucke, kommen sofort die Bilder im Kopfkino wieder hoch, was man so alles mit den Jungs erlebt hat”, gestand Kalla.

Ein Ereignis wird nun also noch dazukommen, ein ganz besonderes, das sehen auch die Fans so. Über 7000 Karten wurden bereits verkauft, an der Tageskasse werden noch weitere verfügbar sein. Bis auf die Nord werden alle Tribünen geöffnet. Zuschauer:innen sind also reichlich dabei, Spieler:innen (Annie Kingman und Lina Jubel aus Kallas Regionalliga-Truppe sind auch dabei) stehen fest, werden in „Team jung” und Team alt” aufgeteilt. Fehlen noch ein Referee (Patrick Ittrich) und die Trainer. „Andreas Bergmann, sozusagen mein Entdecker, der mich zu St. Pauli gebracht hat, wird das eine Team coachen”, erklärte Kalla, „und Ewald Lienen das andere.”