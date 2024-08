Astra feiert! Karten für Bergamo-Test und Treffen mit St. Pauli-Profis zu gewinnen

Der FC St. Pauli in der Bundesliga – das muss gefeiert werden! Weil zu gutem Fußball gutes Bier gehört, hat Astra zum Aufstieg der Kiezkicker eine „Erstliga-Edition“ im braun-weißen Sonderdesign herausgebracht – und verlost mit der MOPO 3×2 Karten für das letzte Testspiel St. Paulis gegen Atalanta Bergamo am 9. August. Eine persönliche Begegnung mit einigen St. Pauli-Profis inklusive!

Die ersten Feier-Flaschen entstanden schon am 12. Mai, als St. Pauli mit dem Heimsieg gegen Osnabrück nach 13 Jahren die Rückkehr ins Oberhaus klar gemacht hatte. Astra-Mitarbeiter:innen beklebten 3000 Knollen mit einem Erstliga-Etikett und verteilten sie auf dem freudetrunkenen und dennoch durstigen Kiez. Die Flaschen waren im Nu vergriffen – weshalb die Brauerei nun nachlegt.

Ab Mitte August werden Drittelliterflaschen und Halbliterdosen im Sonderdesign im Handel erhältlich sein – mit dem Jolly-Roger-Totenkopf und dem Aufdruck „1. Liga“, wo sonst „Astra“ steht. Über dem klassischen Ankerherz steht „Unser Herz schlägt braun-weiß“. Ein Stück für Sammler:innen – und Grund genug, die Freude zu teilen.

Astra-Gewinnspiel: In der Nähe welcher Millionenstadt liegt Bergamo?

Astra und die MOPO verlosen 3×2 Karten für den letzten Test des FC St. Pauli vor dem Erstliga-Abenteuer. Wer die unten stehende Preisfrage beantwortet, kann mit etwas Glück am 9. August am Millerntor gegen Europapokalsieger Atalanta Bergamo dabei sein. Unter allen richtigen Antworten werden die drei Gewinner:innen ausgelost. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ab 18 Jahren erlaubt.

Wer gewinnt, kann die Kiezkicker nicht nur auf dem Rasen betrachten. Astra organisiert rund ums Spiel ein „Meet and Greet“ mit einigen St. Pauli-Profis – und hat sich auch noch eine weitere kleine Überraschung für die Gewinner:innen ausgedacht.

Das könnte Sie auch interessieren: Verliebt in St. Pauli: So sieht die Zukunft von St. Pauli-Derbyheld Östigard aus

Die Preisfrage lautet: Bergamo liegt in unmittelbarer Nähe zu einer italienischen Millionenstadt. Zu welcher?

Teilnahme am Gewinnspiel unter (01378) 220524 und das Lösungswort nennen (0,50 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend). Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen, keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: Montag, 5. August, 12 Uhr. Viel Glück!