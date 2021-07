Er hat es schon wieder getan. Simon Makienok hat beim 2:2 im Testkick gegen Odense BK das zwischenzeitliche 1:0 der Kiezkicker erzielt und damit im dritten von drei Vorbereitungsspielen genetzt. „Vernüftige Quote“, kommentierte Trainer Timo Schultz, „wenn er die beibehält, hätte ich nichts dagegen.“

Gegen die Dänen hätte Makienok sogar noch häufiger treffen können. Sei’s drum, der Hüne macht insgesamt einen guten Eindruck – insbesondere im Vergleich zur durchwachsenen Vorsaison. „Er wirkt sehr befreit, sehr lauffreudig, sehr spielfreudig“, findet auch Schultz.

Etienne Amenyido droht gegen Kiel auszufallen

Dass Makienok in der Vorbereitung auf seine zweite Saison bei St. Pauli auftrumpft, kommt gerade recht, denn Sturm-Verstärkung Etienne Amenyido laboriert weiter an Problemen an der Achillessehne. Der aus Osnabrück gekommene Stürmer fehlte gegen Odense erneut, für das Auftaktspiel gegen Kiel in gut zwei Wochen wird es eng.

Das könnte Sie auch interessieren: „Riesenunterschied!“ St. Pauli feiert das Fan-Comeback

Nur gut, dass es nicht auch noch Makienok schwerer erwischte, als er den Ball gegen Odense über die Linie drückte und dabei gegen den Pfosten knallte: Gestern konnte er schon wieder radeln.