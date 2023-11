Allzeitrekord in der 2. Liga: St. Pauli-Trainer Hürzeler löst einen Europameister ab

Er eilt von einer Bestmarke zur nächsten. In einem Tempo, das dafür sorgt, dass inzwischen neue Rekorde von Fabian Hürzeler quasi nur noch als zur Normalität zählendes Beiwerk zur Kenntnis genommen werden. Dabei hat St. Paulis Coach gerade mal wieder einen Wert für die Ewigkeit erreicht.

Das 2:0 bei der SV Elversberg war ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswerter Sieg des Kiezklubs. Vor allem aber war es der 20., seitdem Hürzeler im vergangenen Dezember die Verantwortung bei den Braun-Weißen übernommen hatte – im erst 29. Spiel! So schnell war noch kein Coach seit Einführung der eingleisigen 2. Liga in der Saison 1981/82.

St. Paulis Fabian Hürzeler löst Markus Babbel ab

Führend in dieser Statistik war bisher einer, der schon länger nicht mehr tätig ist im Trainer-Job. Markus Babbel, Europameister von 1996, hatte in der Saison 2010/11 auf der Bank von Hertha BSC 30 Partien benötigt, um 20 Dreier zusammenzubekommen. Nach zwölf Begegnungen hatten die Berliner die Tabelle mit 29 Punkten angeführt (St. Pauli hat als Liga-Primus aktuell 26), am Ende stand der Aufstieg mit sagenhaften 74 Zählern.

Macht Hürzeler so weiter wie bisher, ist auch diese Zahl in Reichweite. Aus seinen bisherigen 29 Spielen hortete der 30-Jährige saisonübergreifend bereits 67 Punkte.