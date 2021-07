Der FC St. Pauli trifft im kommenden Liga-Spiel auf den FC Erzgebirge Aue. Cheftrainer Timo Schultz hatte den Matchplan mit Sicherheit schon ausgeheckt. Doch ausgerechnet jetzt verstärken sich die Veilchen nochmal auf dem Transfermarkt.

Es steht zu befürchten, dass der Bericht, den St. Paulis Scouting-Abteilung über den kommenden Gegner angefertigt hat, noch einmal überarbeitet werden muss. Vier Tage vor dem Gastspiel der Kiezkicker in Aue hat der FC Erzgebirge einen Neuen vorgestellt, der gleichzeitig ein alter Bekannter ist: Sam Schreck.

Sam Schreck mit Vergangenheit beim FC St. Pauli und dem HSV

Der besitzt zwar keine fußballerische Vergangenheit in Sachsen, sehr wohl aber in Hamburg. In Pinneberg geboren durchlief der inzwischen 22-Jährige sowohl die Jugendabteilung des FC St. Pauli als auch des HSV. 2016 wechselte der Offensivmann vom Kiezklub nach Leverkusen, wo ihm der Durchbruch nicht gelang. Mittlerweile steht er beim FC Groningen unter Vertrag, der niederländische Erstligist verleiht Schreck nun nach Aue.

Ob er bereits am Sonntag einsatzbereit sein wird, teilten die „Veilchen“ nicht mit.