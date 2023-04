Die Derby-Niederlage war ein Tiefschlag für den FC St. Pauli und aller Wahrscheinlichkeit nach auch der K.o. Aufstiegsrennen. So plötzlich und unverhofft sich die Chance auf die Bundesliga durch die sagenhafte Rekordserie der Kiezkicker ergeben hat, so brutal ist sie in 95 Minuten durch das 3:4 im Volkspark zerplatzt. Wie werden die Kiezkicker den doppelten Rückschlag wegstecken? Die Gefahr eines Spannungsabfalls, des Nachlassens, gar eines Absturzes nach dem Höhenflug, ist da – die Verantwortlichen wollen das mit allen Mitteln verhindern. Die Spieler versprechen einen Vollgas-Endspurt. Dafür muss der Kopf mitspielen.