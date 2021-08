Abschiede bei St. Pauli: Sieben Profis gehen – mindestens einer will wiederkommen

Um Punkt 19.10 Uhr verkündete der FC St. Pauli am Sonntag offiziell das, was in Teilen feststand und sich in anderen Teilen abgezeichnet hatte: Sieben Spieler verlassen den Verein. Sechs davon gehen – und einer fliegt.

Genau genommen zwei, weil sich Omar Marmoush direkt von München aus per Flugzeug aufmachte in seine Heimat Ägypten. Nur ist dieser Flug keineswegs traurig. Anders bei Daniel Buballa, der im letzten Spiel nach sieben Jahren mit Gelb-Rot vom Platz flog.

St. Pauli verabschiedet sich von sieben Spielern

„Ich habe ihn in den Arm genommen und mich bei ihm bedankt“, sagte Timo Schultz und ärgerte sich etwas über die diskutable zweite Gelbe Karte beim Stand von 0:3: „So ein Ende hat Buba nicht verdient.“

Wohin es Buballa zieht, ist wie bei Ryo Miyaichi, dessen Vertrag ebenso ausläuft, offen. Der Japaner bedankte sich bei Mitspielern, Betreuern, Trainern und Fans.

Miyaichi bedankt sich für „tolle Zeit“ bei St. Pauli

„Es war eine unglaublich tolle Zeit, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde“, schrieb der bei den Anhängern beliebte und oft verletzte Miyaichi auf Insta­gram: „Leider haben die Umstände keinen Abschied vor euch Fans zugelassen.“

Darüber war auch Rodrigo Zalazar vor der Rückkehr nach Frankfurt traurig. „Ich wünschte, ich hätte eure Zuneigung von der Tribüne mehr genießen können“, schrieb er. Es sei hart für ihn, tschüs zu sagen. Hart auch, weil tschüs hier wohl nicht auf Wiedersehen heißt.

Reginiussen will als Fan zu St. Pauli zurückkehren

Dass Dejan Stojanovic zurückkehrt, ist etwas wahrscheinlicher, sicher auf Dauer weg ist Svend Brodersen.

Tore Reginiussen durfte zum Karriereende noch drei Minuten ran. „Ich wollte nicht, dass seine Reise irgendwo neben dem Tor in Regensburg endet“, sagte Schultz. Der Norweger versprach, „zurückzukehren ans Millerntor – als Fan“.

Zum Abschied bekamen übrigens alle Spieler ein individuell ausgewähltes Buch von Timo Schultz.