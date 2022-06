Abgang des St. Pauli-Lieblings: Guido Burgstaller wechselt zu diesem Klub

Seine Kollegen starteten bereits am vergangenen Sonnabend in die Vorbereitung, Guido Burgstaller stieg am Montag mit leichter Verspätung wieder ein. Ein paar Laufrunden drehte der zuletzt verletzte Österreicher um den Platz an der Kollaustraße. Es waren seine letzten in der Arbeitskleidung des FC St. Pauli. Nach MOPO-Informationen wechselt Burgstaller zu Rapid Wien.

Dass der Transfer, der sich seit Wochen anbahnt, fix sei, darüber berichtete zuerst der „Kurier“ aus Österreich. Demnach erteilte St. Pauli einem ligainternen Wechsel Burgstallers zu seinem Ex-Klub, dem 1. FC Nürnberg, eine Absage.

Absage an Nürnberg: Burgstaller zu Rapid Wien

Das bestätigte am Dienstagmittag Nürnbergs Sportchef Dieter Hecking auf MOPO-Nachfrage. St. Pauli habe den „Club“ am Montagabend darüber informiert, dass der Wechsel nicht zustandekommen würde. Mit dem Spieler wäre Nürnberg, so Hecking, zu einer Einigung gekommen.

Burgstallers Wechsel zu seinem früheren Arbeitgeber Rapid Wien, der sich für die Europa Conference League qualifiziert und so finanzielle Mittel geschaffen hat, soll noch am Dienstag offiziell verkündet werden. Laut „Kurier“ liegt die Ablösesumme zwischen 400.000 und 500.000 Euro.