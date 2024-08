Die Uhr tickt. In weniger als einer Woche beginnt für den FC St. Pauli das Abenteuer Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim, fünf Tage später wird die Kaderplanung abgeschlossen sein, denn am 30. August schließt das Sommer-Transferfenster. Nicht auszuschließen, dass sich bis dahin noch etwas tut bei Braun-Weiß – in beide Richtungen sind noch Veränderungen möglich. Und in Bezug auf einen Akteur aus dem aktuellen Kader herrscht bereits kräftig Betrieb.