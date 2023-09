Ab nach Berlin! So viele St. Pauli-Fans haben jetzt schon Tickets für Hertha

Das erste Highlight steht unmittelbar vor der eigenen Haustür, doch nur eine Woche nach dem Duell am Samstagabend mit dem FC Schalke 04 wartet gleich das nächste. Dann ist der FC St. Pauli auswärts in Berlin gefordert – und wird das halbe Millerntor mitbringen.

29.546 Fans passen bekanntlich ins braun-weiße Wohnzimmer, zweieinhalb mal so viele kann Hertha BSC im Olympiastadion beherbergen. Ausverkauft wird das weite Runde kaum sein. Die Gäste-Kurve allerdings ist jetzt schon so rappelvoll, dass es zusätzlicher Maßnahmen bedarf, um alle interessierten Kiezklub-Anhänger:innen mit Tickets zu versorgen.

„Wir haben mittlerweile fast 11.700 Karten in Hamburg verkauft“, ließ Medienchef Patrick Gensing wissen. Doch die Nachfrage ist weiterhin groß, so dass man in Berlin darauf reagierte. „Hertha hat jetzt auch die Blöcke drum herum geöffnet“, ließ Gensing wissen und bedankte sich „jetzt schon mal für die große Unterstützung, die wir erleben dürfen“.

Rekordverdächtige Anzahl an St. Pauli-Fans in Berlin

Es wird in jedem Fall eine rekordverdächtige Pilgerfahrt. In der vergangenen Saison wurde St. Pauli auswärts im Schnitt von knapp 3000 Fans supportet, der Bestwert waren 6000 Menschen im Volksparkstadion. Diese Zahl wird am 30. September mindestens verdoppelt werden.