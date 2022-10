50. Pflichtspiel: So lief Aremus St. Pauli-Jubiläum

Als er im Spiel gegen Darmstadt 98 nach 68 Minuten ausgewechselt wurde, hatte das keine leistungstechnischen Gründe. Entsprechend bekam Afeez Aremu den verdienten Applaus des Publikums nach einem Jubiläumsspiel, in dem der Nigerianer einmal mehr gezeigt hatte, dass er ein echter St. Paulianer geworden ist in seinem dritten Jahr auf dem Kiez.

Das 1:1 gegen den Tabellenführer am Samstagabend war der 50. Pflichtspieleinsatz in Braun und Weiß für Aremu, der im Sommer 2020 von Start Kristiansand aus Norwegen verpflichtet worden war und Anlaufzeit benötigt hat in seiner neuen Wahlheimat. Dies betraf das Sportliche ebenso wie den persönlichen Bereich und war einfach nur menschlich. Der defensive Mittelfeldmann ist mit seinen 23 Jahren immer noch verdammt jung und braucht natürlich weit weg von der Heimat das Gefühl der Geborgenheit. Und das kommt nicht per Bestellung.

Längst ist Aremu fest integriert in der Mannschaft, hat durch die Heirat mit seiner Frau Joy und die Geburt des ersten Kindes im Januar familiären Rückhalt an der Elbe. Und seit dem Heidenheim-Heimspiel ist er in der Anfangsformation der Hamburger gesetzt, offenbart seitdem den anfangs staunenden Fans eine enorme Steigerung mit dem Spielgerät am Fuß. „Da hat er sich extrem weiterentwickelt“, lobte Trainer Timo Schultz, der seinen Schützling als „guten, alten Diesel-Traktor“ beschrieb, „der erstmal lostuckern muss, bevor er in Fahrt kommt“.

Einzig ein Tor fehlt Afeez Aremu beim FC St. Pauli noch

Aremu ist in Fahrt gekommen, überzeugte auch gegen Darmstadt, hatte am Ende eine beachtliche Passquote von 87 Prozent verbucht. Nur das erste Tor lässt weiter auf sich warten, am Samstagabend hatte er Pech, dass sein 20-Meter-Knaller in Hälfte eins eine Idee zu zentral aufs 98-Gehäuse kam, so dass Keeper Schuhen parieren konnte. Aber auch ein Treffer wird Afeez Aremu noch gelingen irgendwann in den nächsten 50 Einsätzen für den FC St. Pauli. Dafür müsste lediglich der bis zum nächsten Sommer datierte Vertrag verlängert werden, aber das erscheint aktuell nur Formsache.