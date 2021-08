„Keinen Kopf“ für Vertrags-Gedanken: Lawrence will bei St. Pauli zum Vorbild werden

James Lawrence (4. v. r.) neben Wales-Superstar Gareth Bale (3. v. r.) beim Länderspiel gegen Finnland im vergangenen November. Foto: imago images/PA Images James Lawrence (4. v. r.) neben Wales-Superstar Gareth Bale (3. v. r.) beim Länderspiel gegen Finnland im vergangenen November. imago images/PA Images Foto:

Als einziger Profi des FC St. Pauli wird James Lawrence in diesem Sommer zur EM fahren, als walisischer Nationalspieler kickt er regelmäßig mit Weltstar Gareth Bale zusammen. Da wäre es alles andere als verwunderlich, wenn der Nachwuchs beim Kiezklub zu ihm aufschaute. Für den Innenverteidiger keine Last, im Gegenteil: James Lawrence will bei St. Pauli zum Vorbild werden.

„Ich versuche mit gutem Beispiel voranzugehen bei allem, was ich tue: im Training, im Spiel, auch neben dem Platz“, sagt der Linksfuß, den Medienvertretern aus einem Hotelzimmer im Quarantäne-Trainingslager in Herzlake per Video zugeschaltet.

James Lawrence übernimmt bei St. Pauli Verantwortung

Lawrence gehört mit seinen 28 Jahren zu den erfahrenen Spielern des Kaders und hat, wie er selbst sagt, eine gute Bindung zu den weniger alten Kollegen. „Ich versuche ein gutes Beispiel zu sein für die Jüngeren, versuche ihnen zu helfen, sie zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu finden.“

In seiner zweiten Saison – in der vergangenen Spielzeit war der gebürtige Engländer aus Anderlecht geliehen – übernimmt Lawrence mehr und mehr Verantwortung. Das ist ob seiner längeren Zugehörigkeit zum Verein naheliegend, aber doch nicht selbstverständlich. Zumal er in der Saison 19/20 wegen Verletzungsproblemen nur 14 Spiele machen konnte.

Lawrence freut sich über seine Entwicklung bei St. Pauli

In dieser Spielzeit sind es schon 18, drei davon sogar mit der Binde am Arm. „Ich freue mich über meine Entwicklung in dieser Saison“, sagt Lawrence. „Besonders Kapitän zu sein ist natürlich eine riesige Ehre für mich. Zu sehen, dass meine Rolle ein bisschen gewachsen ist, freut mich“, betont er.

Das soll es aber noch nicht gewesen sein. „Mein Ziel für nächste Saison ist noch mehr Spiele zu spielen, am liebsten jedes Spiel, ich wünsche mir eine Saison ohne Verletzungsprobleme“, sagt er.

Nach der kommenden Spielzeit endet Lawrence‘ Vertrag bei St. Pauli. Wie es danach weitergeht, „darüber habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Es war so viel los mit dem Verein, jetzt kommt die EM. Da kann ich völlig ehrlich sagen: Für so etwas habe ich aktuell gar keinen Kopf“.

Aber, betont Lawrence, und das wirkt nicht einfach so dahergesagt wie so oft im Fußball, „ich bin sehr glücklich hier“.