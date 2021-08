„Damit konnte keiner rechnen“: St. Pauli-Knipser Burgstaller zieht ein erstes Fazit

Guido Burgstaller gab sich gewohnt bescheiden. „Hat gut funktioniert. War ein top Ball“, kommentierte er wenig euphorisch seinen Treffer zum 2:0 gegen Greuther Fürth. Dabei hätte er allen Anlass gehabt, auch verbal vor Freude zu sprühen.

Grund genug wäre allein schon die Wichtigkeit dieses Treffers. Das zweite Tor gegen den bis dahin stark aufspielenden Tabellenzweiten verschaffte St. Pauli spürbar mehr Sicherheit auf dem Weg zum Sieg. Burgstaller belohnte seinen bis hierhin (und im Übrigen auch danach) sehr laufstarken und mannschaftsdienlichen Auftritt – und das auch noch mit einem Treffer aus dem Spiel heraus. Das war ihm zuletzt beim Doppelpack gegen Darmstadt vor mehr als zwei Monaten gelungen.

Nach Rodrigo Zalazars Zuspiel war Burgstaller fast schon ein Stück zu weit nach außen geraten, fast hatte er sich den Ball zu weit vorgelegt. Aber eben nur fast. Burgstaller chippte, der Ball war drin, der Knipser zurückgekehrt.

Das freute auch den Trainer. „Für einen Stürmer ist es immer essenziell, dass er trifft“, sagte Timo Schultz, der seinen mit zehn Buden nun alleinig besten Schützen aber nicht auf seine Hauptaufgabe reduzieren will. „Wir wissen, was wir an Guido haben, auch wenn er mal nicht trifft“, betonte Schultz.

Für St. Pauli-Trainer Schultz sind bei Burgstaller nicht nur Tore wichtig

Das zeigte der Österreicher auch gegen Fürth und half seiner Mannschaft mit Erfahrung und Cleverness. „Auch wenn er mal eine Phase von drei, vier Spielen hat, in der er nicht trifft, sondern nur vorbereitet oder sich im Dienst der Mannschaft aufopfert, dann ist das okay“, sagte deswegen Schultz.

Burgstaller ist mit St. Paulis Rückrunde zufrieden

Burgstaller für sich fand, wieder ganz bescheiden, dass „der Sieg nicht so unverdient“ war. Als nächstes will der 31-Jährige die verbleibenden drei Spiele „noch gut absolvieren und sehen, was dabei rauskommt“. Egal, was es dann wird: „Wir haben seit Januar eine super Entwicklung genommen. Damit konnte keiner rechnen“, sagte Burgstaller. „Ich glaube, dass wir mit dieser Rückrunde für uns sehr zufrieden sein können.“