Ex-St. Pauli-Talent: Moukoko: Erstes Profi-Training beim BVB mit 15!

Im Sommer 2014 kam ein neunjähriger Junge aus Kamerun namens Youssoufa Moukoko nach Hamburg, begann in der C-Jugend des FC St. Pauli zu kicken. Mit elf Jahren wechselte das Fußball-Wunderkind zu Borussia Dortmund und schoss für die Junioren Tore am Fließband. Jetzt hat das Sturm-Juwel sein erstes Training bei den BVB-Profis absolviert – mit 15 Jahren.

Sein Bundesliga-Debüt ist nur eine Frage von Monaten. Nach dem ersten Training mit dem Starensemble schleppte Moukoko brav das Ballnetz. Das mit dem Netz und den Bällen ist seine Spezialität. Nur anders.

Youssoufa Moukoko: Erstes Profi-Training beim BVB mit 15

128 Tore hat Moukoko in drei Saisons für die U17 und U19 der Dortmunder erzielt, war jeweils Torschützenkönig. „Er ist ein überragendes Talent“, schwärmt BVB-Sportdirektor Michael Zorc vom deutschen U19-Nationalspieler, der zwar bei den Profis trainiert, aber weiter für die Dortmunder A-Jugend spielen soll. Vorerst.

Am 20. November wird Moukoko, dessen Eltern weiter in Hamburg wohnen, 16 Jahre alt. Dann dürfte er zeitnah sein Debüt in der Bundesliga geben und den Rekord des Ex-Dortmunders Nuri Sahin unterbieten, der mit 16 Jahren und 335 Tagen der jüngste jemals im Oberhaus eingesetzte Spieler ist.

Moukoko trägt bei den BVB-Profis übrigens die Rückennummer 18 – wie einst Sahin.