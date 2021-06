Erster Test-Erfolg: Stark! Nachwuchs-Stürmer sichert St. Pauli-Sieg gegen Meppen

Im vierten Test gab es den ersten Sieg für den FC St. Pauli. Nach dem 1:2 in Kiel, dem 0:0 gegen Aarhus und dem 0:1 gegen Werder bezwangen die Braun-Weißen Drittligist Meppen in Herzlake 2:1 (1:0).

Bereits nach drei Minuten die Führung. Nach einem Foul an Leon Flach verwandelte Boris Tashchy den fälligen Elfer sicher. Nach dem Ausgleich durch Rene Guder (51.) sorgte Christian Stark per Flachschuss für den Endstand (83.).

Daniel Buballa wähnt St. Pauli auf einem guten Weg



Daniel Buballa resümierte: „Generell war es ein ordentlicher Test. Wir haben zwei Tore gemacht, das Spiel gewonnen, wenn auch ein Tor zu viel kassiert. Wir setzen viel um von dem, was wir uns vornehmen. Ich glaube, dass wir bei 80 bis 90 Prozent sind. Wir sind auf einem guten Weg.“

Trainer Schultz freut sich über das Debüt von Afeez Aremu



Das findet auch Trainer Timo Schultz, der sich über den ersten Einsatz von Afeez Aremu freute: „Er ist das Element, das uns noch gefehlt hat. Er ist stabilisierend, auch immer wieder den Zweikampf suchend, in der Luft präsent und spielt auch noch einen guten Ball. Wenn er versteht, was wir als Mannschaft vorhaben, dann ist er in der nächsten Zeit ein Top-Neuzugang.“

St. Pauli wartet sehnsüchtig auf mehr Torgefahr



Aber der Coach weiß, was noch fehlt. Auf die Frage nach den Aufgaben für zu Hause antwortete Schultz wie aus der Pistole geschossen: „Torgefahr!“ Daniel Kofi-Kyereh sei ein bisschen aus dem Rhythmus gewesen. Wenn er aber demnächst Simon Makienok dabei und Tashchy nach seiner Verletzung noch ein paar Spiele mehr in den Knochen hätte, „dann haben wir Flexibilität und auch Qualität“.

So spielte St. Pauli: Brodersen (46. Smarsch) – Viet, Avevor, (64. Zehir), Buballa (64. Senger), Flach (64. Stark) – Benatelli, Zalazar (46. Aremu) – Wieckhoff, (64. Ohlsson) Franzke (64. Dittgen)– Tashchy (46. Dursun), Kyereh (46. Daschner)