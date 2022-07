Erste Petkovic-Party am Rothenbaum – aber Drama um Struff

Starker Auftakt für „Hamburg European Open“-Turnierbotschafterin Andrea Petkovic: Gegen die Hamburgerin Tamara Korpatsch (WTA 112) gelang der Darmstädterin ein müheloses 6:3, 6:3. Eva Lys, die zweite Hamburgerin im Damen-Hauptfeld, musste nach hartem Kampf gegen die Argentinierin Maria Carle (WTA 137) bereits die Sachen packen. Und auch Jan-Lennard Struff (Warstein) ist raus, nachdem er gegen den Russen Karen Khachanov zwei Matchbälle vergab.

Es wird so langsam zum echten Ritual am Rothenbaum: Nach verwandeltem Matchball wirft Andrea Petkovic eine Kusshand ins jubelnde Publikum, dreht eine Pirouette und führt ihren berühmten „Petko-Dance“ auf. Fünf ihrer letzten sechs Matches auf Hamburger Asche hat sie gewonnen, nur im letztjährigen Finale musste sie sich Elena-Gabriela Ruse (Rumänien) geschlagen geben. Am Montag startete die 34-Jährige erneut mit hitverdächtigem Elan ins Turnier und ließ Tamara Korpatsch keine Chance. „Das war eine solide Leistung von mir. Es gibt schon noch ein paar Sachen, die ich besser machen kann“, sagte Petkovic nach dem Match nüchtern.

Petkovic trifft am Dienstag auf die Japanerin Doi

Um für das klatschende Publikum aber nicht zum Partyschreck zu werden, schob sie schnell nach: „Hamburg hat den schönsten Center Court der Welt, auf dem ich je gespielt habe. Na gut, aber ich habe auch noch nie in Wimbledon auf dem Center Court gespielt.“ Im Achtelfinale trifft Petkovic (heute, 13 Uhr, Court M1) auf die Japanerin Misaki Doi (WTA 107) – die Chancen stehen gut, dass die Petko-Party weiter geht.

Für Hamburgs Top-Talent Eva Lys vom Club an der Alster ist das Heimspiel bereits beendet. Gegen Marie Carle ließen am Ende eines harten Kampfes die Kräfte nach (5:7, 6:3, 2:6). „Trotz der Niederlage war das das größte Erlebnis für mich als Tennisprofi. Es hat viel Spaß gemacht, ich freue mich schon auf das nächste Jahr“, frohlockte die 20-Jährige.

Die Petko-Party in Hamburg geht weiter

In den nächsten Tagen wird sie weiter auf ihrer Heimanlage trainieren – und eine der vielen Gäste auf der Petko-Party sein.

Am Dienstag startet bei den Männern auch Top-Favorit Carlos Alcaraz gegen den Deutschen Nicola Kuhn ins Turnier. Nicht mehr vom Turniersieg träumen darf Jan-Lennard Struff (ATP 122). Der Warsteiner unterlag dem favorisierten Russen Karen Khachanov (ATP 26) nach dramatischem Spiel in drei Sätzen mit 6:3, 3:6 und 6:7 (2:7). Struff vergab dabei zwei Matchbälle.