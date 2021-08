Er trifft und trifft und trifft: St. Paulis Burgstaller stellt Tor-Rekord ein!

Er hat es schon wieder getan. Guido Burgstaller hat bei St. Paulis 2:1 gegen Sandhausen im fünften Spiel in Folge ein Tor erzielt. Das ist nicht nur rekordverdächtig, sondern in der Tat die Einstellung seiner persönlichen Bestmarke, die er im Herbst 2015 beim 1. FC Nürnberg aufgestellt hatte.

„Wenn man ihn in der 70. Minute auswechselt, dann sieht man, dass er auch in der 80. Minute eigentlich noch ein Tor schießen möchte oder in der 93.“, hatte sein Trainer Timo Schultz vor der Partie über Burgstaller gesagt.

Guido Burgstaller stellt bei St. Pauli seinen Tor-Rekord ein

Gut, dass er gegen Sandhausen nicht nach 70 Minuten runter musste, denn seinen Rekord-Treffer schoss er nach: 71. Diesmal, beim Tor zum 2:0, musste Burgstaller nur den Fuß hinhalten.

Kein Kunststück, mit dem er das Fünf-Tore-Kunststück vollbrachte. Geschenkt, schlussendlich war sein Abstauber-Treffer nach Daniel-Kofi Kyerehs Schuss der entscheidende. „Wir sind froh, dass wir die drei Punkte hierbehalten haben“, sagte Burgstaller. „Wir haben gewusst, dass wir hier bestehen und gewinnen können, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen. Das haben wir gemacht und das absolut verdient.“

Sollte der Österreicher nächstes Wochenende erneut treffen, bräche er seinen Rekord sogar – passenderweise in Nürnberg.