Das DFB-Team trifft am Mittwoch in Stuttgart auf seinen zweiten EM-Gruppengegner Ungarn. Eine schwierige Aufgabe, denn die Magyaren mauserten sich in den vergangenen Jahren zu einer Art Angstgegner der Deutschen. Der in Ungarn lebende Ex-HSV-Trainer Thomas Doll richtet in der MOPO mahnende Worte an die deutschen Kicker.