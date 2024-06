Wieder Ärger mit dem Volkspark-Rasen: Kroatien-Star gibt Geläuf Mitschuld

Der Rasen im Volksparkstadion und diese EM – es bleibt ein Geschichte für sich. Schon im Vorfeld gab es Trubel wegen des Turnier-Geläufs. Nach dem Saisonende des HSV wurde der Rasen direkt ausgetauscht, überstand dann aber eine UEFA-Prüfung nicht (MOPO berichtete). Jetzt gab es neue Unstimmigkeiten. Kroatiens Bundesliga-Star Andrej Kramaric gab dem Untergrund eine Mitschuld an der teils blassen Vorstellung beim 2:2 gegen Albanien.

Besonders in der ersten Halbzeit war den Kroaten herzlich wenig eingefallen gegen starke Albaner. Mit einem 0:1 ging es in die Pause, es hätte heftiger werden können für den WM-Dritten von Katar. Im zweiten Durchgang drehten Kramaric und Co. auf. Der 33-jährige Hoffenheimer glich aus, ehe ein Eigentor des Ex-Hamburgers Klaus Gjasula die Partie komplett dreht. Dem Pechvogel gelang dann in der Nachspielzeit der umjubelte Ausgleich.

Kramaric beschwert sich über trockenen Platz

Kroatien ist damit weiter sieglos – und der Rasen im Volkspark soll Mitschuld haben. „Der Platz war sehr trocken“, meckerte Torschütze Kramaric: „Wir konnten keinen schnellen Fußball spielen.“ Ob es wirklich nur am Grün lag, bleibt zumindest mal offen.

Als nächstes treffen Georgien und Tschechien im Volksparkstadion aufeinander. Das Spiel der Gruppe F steigt am Samstag um 15 Uhr. Zudem wird am 5. Juli noch ein Viertelfinale in Hamburg stattfinden.