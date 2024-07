Weil England im EM-Finale steht: Politik ändert Regeln für Pubs

Wenn England an diesem Sonntag um den Titel bei der Fußball-EM kämpft, dürfen die Menschen im Land länger in der Kneipe bleiben. Pubs und Bars sollen ausnahmsweise bis 1 Uhr nachts öffnen können, wie die Regierung in London ankündigte. Normalerweise müssen viele um 23 Uhr schließen.

„Wir sind so stolz auf Gareth Southgate und Englands Mannschaft“, teilte Innenministerin Yvette Cooper mit. Es sei richtig, dass alle zusammenkommen könnten, um das Spiel zu genießen und – „wagen wir es zu träumen?!“ – hoffentlich einen Sieg Englands zu feiern.

Prinz William in Berlin erwartet

Die Engländer spielen am Sonntag um 21 Uhr (ARD und MagentaTV) im Berliner Olympiastadion gegen Spanien. Zu der Partie wird auch der britische Thronfolger Prinz William erwartet. Premierminister Keir Starmer soll der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge ebenfalls anreisen.

Das könnte Sie auch interessieren: Skurrile Nummer: Flughafen-Terminal in London nach Nationaltrainer benannt

Die verlängerten Öffnungszeiten in England und Wales sollen auch der Gastronomie höhere Umsätze bescheren. Die British Beer and Pub Association rief dazu auf, ins lokale Pub zu gehen und die Mannschaft zu unterstützen. „Come on England!“ (dpa/bv)