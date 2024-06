Vor Papas EM-Auftakt: Ronaldo Junior feiert Geburtstag im Deutschland-Trikot

Dieses Video dürfte selbst den Vater überraschen. Anlässlich seines 14. Geburtstags postete Cristiano Ronaldos Freundin Georgina Rodríguez ein Video auf Instagram, um Ronaldo Junior zum Ehrentag zu gratulieren. Auf dem Video trägt der älteste Filius des Superstars aber kein Portugal-Trikot, sondern das pinkfarbene Deutschland-Trikot.

Am Abend stieg Ronaldo mit seinen Landsleuten in die EM ein, gewann in letzter Minute 2:1 gegen Tschechien. Seine Geburtstagsgrüße übermittelte der 39-Jährige am Montag via Instagram: „Ich kann nicht glauben, dass du 14 bist, die Zeit vergeht. Herzlichen Glückwunsch, mein Partner in crime! Papa liebt dich sehr.“

Da der Stürmer von Saudi-Klub Al-Nassr bei der EM weilt, gab es die Geschenke von seiner Freundin Georgina. Ihr Video auf Instagram zeigt sie beim Überreichen von Präsenten. Im Hintergrund läuft ein spanisches Geburtstagslied.

Etwas verträumt betritt Cristiano Junior den Raum. Dabei trägt er das pinkfarbene Deutschland-Trikot. Auch ihn scheint der Verkaufsschlager von Adidas gepackt zu haben.