Überraschende Aussage – Nagelsmann lobt Hamburger Fans nach Sieg: „Bewegt mich!“

Er hatte tatsächlich mehr damit zu tun, diesen Sieg zu verarbeiten, als man sich das hätte vorstellen können – und zwar ausschließlich im positiven Sinne. Julian Nagelsmann genoss das 2:0 gegen Ungarn und den damit schon feststehenden Achtelfinaleinzug seiner Mannschaft. Und es waren ausgerechnet Bilder aus Hamburg, die den Bundestrainer nach dem Abpfiff richtig emotional werden ließen.

Während seiner Interviewrunden nach dem Abpfiff wurden Nagelsmann auch Bilder von der Fan Zone auf dem Heiligengeistfeld gezeigt, wo die Besucher nach den deutschen Treffern förmlich durchdrehten. Das berührte den Bundestrainer im rund 530 Kilometer Luftlinie entfernten Stuttgart sehr.

Bundestrainer Nagelsmann sah nach dem DFB-Sieg Szenen aus Hamburg

„Ich habe gerade Bilder aus Hamburg gesehen, wie viele Menschen da auf der Straße sind und zum Beispiel beim zweiten Tor feiern“, erzählte der 36-Jährige auf der Pressekonferenz ungefragt. „Das bewegt einen natürlich und das habe ich ja von Beginn an gesagt: dass es eine unserer Hauptaufgaben ist, die Menschen mitzunehmen und gemeinschaftlich den Heimvorteil zu nutzen.“

Das wäre der Weg des DFB-Teams im Falle des Gruppensieges

Tatsächlich schwappt die EM-Welle mittlerweile durchs ganze Land. Dazu kommt: Das Stuttgarter Publikum agierte deutlich feuriger als es die Münchner Besucher beim EM-Auftakt gegen Schottland (5:1) getan hatten. „Die Atmosphäre war super“, lobte Nagelsmann. „Geniale Stimmung schon vor dem Spiel. Der Fanmarsch ging am Hotel vorbei, extrem viele Menschen haben das Einsteigen in den Bus begleitet.“ Was ihn besonders berührte: Nach einer knappen Stunde Spielzeit sangen die Fans im Stadion plötzlich die deutsche Nationalhymne. „Ein sehr emotionaler Moment“, so Nagelsmann. „Sowas gefällt mir unfassbar gut.“

So soll es weitergehen. Am Sonntag gegen die Schweiz in Frankfurt, danach möglichst als Gruppensieger im stimmungsvollen Dortmund – ehe im Viertelfinale erneut Stuttgart als Gastgeber warten könnte. Auf dem Heiligengeistfeld würden sie mitjubeln, sehr zur Freude des Bundestrainers.