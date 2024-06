Es gibt vier EM-Vorrundenspiele in Hamburg. Daran beteiligt sind zwar sieben Nationalmannschaften – aber nur eine, die gleich zweimal in der Stadt spielt und auch hier schläft: die tschechische. „Und sie haben nicht mal eine Suite angefragt“, sagt Eckart Pfannkuchen, der Direktor des Steigenberger Hotels Treudelberg in Lemsahl-Mellingstedt. Seit Donnerstag ist es das Quartier von Leverkusens Patrik Schick und Co. Wie sie dort leben? Die MOPO war vorab vor Ort – und kennt den Sonderwunsch für die Tschechien-Stars.