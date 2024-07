Transfer perfekt! Oranje-Star Weghorst verlässt die Bundesliga

Der niederländische Nationalspieler Wout Weghorst wird künftig nicht mehr für Bundesligist TSG Hoffenheim stürmen. Am Montag ging die einjährige Leihe des Angreifers zu Ende, teilte die TSG mit. Weghorst kehrt in die Premier League zum FC Burnley zurück, wo er noch bis Sommer 2025 unter Vertrag steht.

„Als Wout zu uns kam, habe ich diesen Transfer als beachtlich und außergewöhnlich bezeichnet. Heute lässt sich sagen, dass diese Leihe voll und ganz aufgegangen ist“, sagte Alexander Rosen, Geschäftsführer Sport der TSG.

Rosen: „Leihe ist voll und ganz aufgegangen“

Weghorst habe „einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass wir in der neuen Saison zum vierten Mal innerhalb von acht Jahren auf der europäischen Bühne vertreten sein werden.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Wenn man immer noch nicht verstanden hat …“: Rangnick setzt Statement gegen Rechts

Der 31-Jährige erzielte in der vergangenen Saison für die TSG sieben Tore. Derzeit spielt Weghorst für die Elftal bei der EM in Deutschland. Am Dienstag steht für die Niederlande das Achtelfinale in München gegen Rumänien an. In seinen bisher drei Einsätzen bei der EURO erzielte Weghorst einen Treffer.