„Tötet Serben“-Rufe in Hamburg? EM-Teilnehmer droht mit Abreise!

Beim 2:2 zwischen Kroatien und Albanien am Mittwochnachmittag im Hamburger Volksparkstadion soll es Medienberichten zufolge zu Zwischenfällen auf den Tribünen gekommen sein. So sollen beide Fanlager in der 59. Spielminute mehrfach „Tötet Serben!“ skandiert haben.

„Was passiert ist, ist skandalös, und wir werden die UEFA nach Sanktionen fragen. Selbst wenn das bedeutet, dass wir im Turnier nicht weitermachen“, erklärte Serbiens Verbands-Generalsekretär Jovan Surbatovic dem Sender RTS.

Die UEFA habe „bereits auf unseren Antrag geantwortet und einen sogenannten Journalisten aus Albanien aus dem Turnier geworfen. Wir fordern von der UEFA, dass beide Verbände bestraft werden. Wir wollen uns daran nicht beteiligen, aber wenn die UEFA sie nicht bestraft, werden wir darüber nachdenken, wie wir weitermachen.“

EM: Serbien ist möglicher deutscher Gegner

Zudem sprach er den eigenen Fans ein großes Lob aus und bedankte sich für deren Unterstützung. „Wir Serben sind Gentlemen und haben ein offenes Herz. Deswegen bitte ich die anderen Fans, sich auch so zu verhalten“, sagte Surbatovic. Allerdings ermittelt die UEFA gegen serbische Fans wegen möglicher rassistischer Rufe im Spiel gegen England.

Die serbische Nationalelf unter Trainer Dragan Stojkovic trifft am Donnerstag um 15 Uhr (MagentaTV live) in München auf Slowenien und ist ein möglicher Achtelfinalgegner der deutschen Nationalmannschaft. Was ein Rückzug Serbiens aus der EM bedeuten würde, ist noch unklar.