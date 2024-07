Schockierendes Video zeigt: Hier spaziert ein Mann auf dem Dortmunder Stadiondach

Der Mann, der während des EM-Achtelfinals zwischen Deutschland und Dänemark (2:0) am Samstagabend in Dortmund unter das Stadiondach geklettert war, ist ein 21-Jähriger aus Osnabrück. Dies teilte die Dortmunder Polizei mit. Nach derzeitigem Stand gebe es „keine Erkenntnisse darüber, dass der Mann mit seinem Verhalten die Stadiongäste gefährden wollte“, ergänzte sie.

Die englische „Daily Mail“ veröffentlichte am Sonntag ein rund zweiminütiges Video, das einen Vermummten mit Rucksack auf den Streben unterhalb der Dachkonstruktion zeigt. Der Clip endet damit, wie eine Person von Einsatzkräften abgeführt wird. Das Stadion war zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend leer.

Das Video sehen Sie hier.

„Eine Person gelangte um 22.27 Uhr während des Spiels auf das Dach des Stadions“, hatte Polizeisprecher Peter Bandermann am Samstagabend gesagt: „Einsatzkräfte der Polizei näherten sich, um die Person anzusprechen und einen sicheren Rückweg vom Dach zu gewährleisten. Dafür leuchtete ein Hubschrauber der Polizei das Stadiondach aus.“

Noch ist unklar, was der junge Mann auf der Dachkonstruktion des Dortmunder Stadions wollte. Informiert über die Aktion waren auch die deutschen und dänischen Spieler. Konkrete Auswirkungen auf den Spielablauf oder die Abreise nach der Partie hatten die Ereignisse aber nicht. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag bestätigte, berichtete Schiedsrichter Michael Oliver vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit am Samstagabend die Kapitäne beider Mannschaften von dem Geschehen.

UEFA will keinen Kommentar zum Vorfall abgeben

Der englische Referee bat Ilkay Gündogan und Kasper Schmeichel dazu zur Spielfeldhälfte, nachdem er selbst von einem UEFA-Delegierten einen Hinweis bekommen hatte. Auf Bildern war zu sehen, wie alle drei nach oben Richtung Stadiondach blicken. Die Partie lief anschließend ohne erkennbare Beeinträchtigung für die Akteure weiter.

Der Vorfall wirft Fragen zum Sicherheitskonzept der EM auf. Immer wieder war es in der Gruppenphase zu Zwischenfällen gekommen, als Zuschauer auf den Rasen gelangt waren, um mit den Spielern ein Foto zu machen. Die UEFA verwies am Sonntagmorgen auf die Mitteilung der Polizei. „Wir haben keinen weiteren Kommentar“, teilte der Dachverband auf Anfrage mit. (sid/dpa/mp)