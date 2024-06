Schockierende Szene beim Schottland-Spiel: Große Sorge um Ungarn-Star

Schockstarre in Stuttgart! Mehrere Minuten war das Spiel zwischen Schottland und Ungarn unterbrochen, nachdem der Ungar Barnabás Varga heftig mit dem schottischen Keeper Angus Gunn zusammengekracht war (68.). Vargas Körper verkrampfte sofort. Die Fans im vorher stimmungsvollen Rund waren sofort still, Sanitäter eilten aufs Feld und errichteten einen Sichtschutz um den bewusstlosen Ungar. Erinnerungen an den Dänen Christian Eriksen wurden wach, der bei der EURO 2021 nach einem Herzstillstand minutenlang auf dem Platz behandelt werden musste.

Auch Vargas war sichtlich schwer getroffen. Sein Körper verkrampfte. Mitspieler brachten in schnell in die stabile Seitenlage, ehe die ersten Rettungskräfte auf den Platz eilten. Ungarns Kapitän Dominik Szoboszlai ging das alles nicht schnell genug. Die Trage schob er selber mit auf den Rasen.

Schottlands Keeper Angus Gunn räumt sämtliche Vorderleute ab, unter ihnen auch der Ungar Barnabas Varga (Nummer 19) Imago/Shuttershock Schottlands Keeper Angus Gunn räumt sämtliche Vorderleute ab, unter ihnen auch der Ungar Barnabas Varga (Nummer 19)

Beide Teams waren sichtlich geschockt. „Ich weiß nicht, was mit dem Protokoll ist, ob die Leute nicht laufen dürfen. Es ging um Sekunden. Wir müssen daran was ändern. Wir müssen das viel schneller machen“, sagte Szoboszlai, der als einer der ersten bei seinem Teamkollgen war, nach dem Spiel bei MagentaTV.

Szoboszlai übt Kritik: „Es ging um Sekunden“

Unter Applaus des ganzen Stadions wurde Vargas abgedeckt vom Feld getragen. Nach mehr als fünfminütiger Unterbrechung wurde das Spiel beim Stand von 0:0 fortgesetzt. Kurz vor dem Ende wurde bekannt, dass Varga wieder ansprechbar sei und auf dem Weg ins Krankenhaus. Dies bestätigte kurz danach auch der ungarische Verband bei „X“. Varga sei stabil, hieß es. „Ich weiß nicht, was mit dem Protokoll, ob die Leute nicht laufen dürfen. Es ging um Sekunden. Wir müssen daran was ändern. Wir müssen das viel schneller machen.“

Die Nachricht vom Gesundheitszustand von Varga erreichte Fans und Zuschauer unmittelbar vor dem umjubelten Siegtreffer Ungarns in der letzten Minute der zehnminütigen Nachspielzeit. Kevin Csoboth erlöste Ungarn mit seinem Tor zum 1:0, das eine Achtelfinal-Teilnahme als einer der vier besten Gruppendritten wieder möglich macht.