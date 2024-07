Noch ein Sieg trennt Cristiano Ronaldo von einem Auftritt in Hamburg. Gewinnen seine Portugiesen am Montag gegen Slowenien, würden sie am nächsten Freitag um 21 Uhr im Volksparkstadion auflaufen. Die MOPO hat sich in Hamburgs Portugiesenviertel umgehört, wie groß die Vorfreude auf „CR7“ schon jetzt ist.