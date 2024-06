Offizielles Teamfoto im Kasten: Sie sollen den Titel bei der Heim-EM holen

Bei der Aufnahme des offiziellen Mannschaftsfotos war Emre Can nach seiner Nachnominierung für die Heim-EM gleich mittendrin. Der 30 Jahre alte Kapitän von Borussia Dortmund nahm am Donnerstag in Herzogenaurach den Platz von Bayern Münchens Youngster Aleksandar Pavlovic ein, der nach einem Infekt für das Heimturnier ausfällt.

Can übernimmt für die EM auch die Trikotnummer 25 von Pavlovic. Auf dem Foto stand er in der zweiten Reihe neben seinem BVB-Kollegen Nico Schlotterbeck.

26 Spieler für den Traum vom Europameister-Titel

Das Abschlusstraining für das Eröffnungsspiel am Freitag (21 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Schottland absolvierte der DFB-Kader vor der Fahrt ins Spieltags-Quartier nach München noch im EM-Camp in Franken. Alle 26 Akteure waren auf dem Platz dabei. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann damit mit seiner Wunschelf für das erste Gruppenspiel planen.

„Wenn wir einen guten Start ins Turnier finden, dann bringen wir das Momentum auf unsere Seite. Dann werden die Menschen auch viel positiv emotionaler sein und uns noch weiter tragen können“, sagte der 33 Jahre alte Ilkay Gündogan, der das DFB-Team erstmals als Kapitän in ein Turnier führen wird.

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft:

Nr Name Verein Alter/Länderspiele/Tore 1 Manuel Neuer FC Bayern München 38/119/0 22 Marc-André ter Stegen FC Barcelona 32/40/0 12 Oliver Baumann TSG 1899 Hoffenheim 34/0/0 6 Joshua Kimmich FC Bayern München 29/86/6 24 Robin Koch Eintracht Frankfurt 27/9/0 18 Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart 27/4/1 2 Antonio Rüdiger Real Madrid 31/69/3 15 Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 24/12/0 4 Jonathan Tah Bayer Leverkusen 28/25/0 3 David Raum RB Leipzig 26/21/0 16 Waldemar Anton VfB Stuttgart 27/2/0 20 Benjamin Henrichs RB Leipzig 27/15/0 23 Robert Andrich Bayer Leverkusen 29/5/0 11 Chris Führich VfB Stuttgart 26/4/0 5 Pascal Groß Brighton & Hove Albion 32/7/1 21 Ilkay Gündogan FC Barcelona 33/77/18 25 Emre Can Borussia Dortmund 30/43/1 19 Leroy Sané FC Bayern München 28/60/13 17 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 21/18/1 8 Toni Kroos Real Madrid 34/109/17 10 Jamal Musiala FC Bayern München 21/29/2 9 Niclas Füllkrug Borussia Dortmund 31/16/11 7 Kai Havertz FC Arsenal 24/46/16 26 Deniz Undav VfB Stuttgart 27/2/0 13 Thomas Müller FC Bayern München 34/129/45 14 Maximilian Beier TSG 1899 Hoffenheim 21/1/0

