Überraschung: Dieser Schiedsrichter pfeift das EM-Finale

Der erst 35 Jahre alte Franzose Francois Letexier pfeift am Sonntag das Finale der Fußball-EM zwischen Spanien und England (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Die überraschende Ansetzung für das Endspiel im Berliner Olympiastadion gab das Schiedsrichter-Komitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag bekannt.

Letexier war bei der laufenden Endrunde schon dreimal im Einsatz, die Spanier pfiff er bereits bei ihrem Achtelfinalsieg gegen Georgien (4:1). Dass der in der Bretagne geborene Unparteiische trotz seines für Top-Schiedsrichter recht jungen Alters von nur 35 Jahren das Endspiel leiten darf, überrascht nur auf den ersten Blick. Letexier wurde schon 2017, also im Alter von 28 Jahren und ein Jahr nach seinem Erstligadebüt, in den Rang des Fifa-Schiedsrichters gehoben.

Letexier leitete bereits vier Endspiele

Eine Beförderung, die Referees üblicherweise erst deutlich später zuteil wird. Nachdem er bereits jüngster Schiedsrichter in der französischen League 1 gewesen war, stellte Letexier somit auch den Altersrekord bei den Fifa-Schiedsrichtern auf. Seit der zweiten Hälfte der Saison 2021/2022 ist er zudem Uefa-Eliteschiedsrichter und pfiff bisher 13 Partien in der Champions League.

In seiner Karriere leitete Letexier bisher vier Endspiele: zuerst das Uefa Youth League-Finale 2019 zwischen Porto und Chelsea, 2023 das Finale des UEFA Super Cups zwischen Manchester City und Sevilla sowie zwei Endspiele im französischen Pokal (2021 und 2024).

Im EM-Finale wird Letexier von seinen Landsleuten Cyril Mugnier and Mehdi Rahmouni an der Seitenlinie unterstützt. Der Pole Szymon Marciniak fungiert als Vierter Offizieller. Video-Assistent Jerome Brisard kommt wie Letexier aus Frankreich. (sid/maxw)