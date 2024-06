„Niemand ist besser als wir“: Spanien-Star richtet schon eine Ansage ans DFB-Team

Mit unverhohlenem Selbstbewusstsein geht Titelfavorit Spanien in sein erstes K.o.-Spiel bei der EM. „Ich habe niemanden gesehen, der besser gespielt hat. Als Team gibt es niemanden, der besser ist als wir“, sagte Jungstar Nico Williams vor dem Achtelfinale seiner Mannschaft gegen Georgien am Sonntag (21 Uhr/ARD und MagentaTV) in Köln im Interview mit dem Portal „Marca“.

„Frankreich hat ein großes individuelles Potenzial. England auch. Aber als Team, von der Aufopferung her, da gibt es niemanden wie uns“, erklärte Williams. „Ich denke, wir haben eine der besten Mannschaften der EM. Ich könnte die Kraft, die Präsenz und das Passspiel von Rodri hervorheben, der ein unglaublicher Spieler ist, aber ich denke, dass das ganze Team sehr gut spielt und sehr koordiniert ist.“

EM: Williams und Yamal gelten als Spaniens Toptalente

Der 21-Jährige von Athletic Bilbao gilt zusammen mit dem erst 16 Jahre alten Lamine Yamal vom FC Barcelona, ebenfalls ein Außenstürmer, als das vielversprechendste Talent der Spanier. Williams verwies in dem Interview auch auf sein gutes Verhältnis zu seinem Mitspieler und auf das 7:1 im September in der EM-Qualifikation gegen Georgien.

Damals wurde Yamal mit 16 Jahren und 57 Tagen zum jüngsten Debütanten und Torschützen in der Historie der Furia Roja: „Man hat da gemerkt, dass wir beide uns gesucht haben. Wir haben großartige Dinge gemacht in diesem Spiel.“ Williams Worte sind auch eine klare Ansage an das DFB-Team. Sollten beide Mannschaften ihre Spiele gewinnen, würden Spanien und Deutschland am kommenden Freitag (18 Uhr) im Viertelfinale aufeinandertreffen.