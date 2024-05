Gute Nachrichten für Julian Nagelsmann: Der Bundestrainer kann in der Vorbereitung auf die Heim-EM früher als erwartet auf Manuel Neuer zurückgreifen. Die deutsche Nummer 1 ist nach einem überstandenen Magen-Darm-Infekt am Dienstagabend im Trainingslager in Blankenhain eingetroffen. Zudem haben Doping-Kontrolleure das DFB-Team umangekündigt besucht.

Der DFB zeigte in seiner Instagram-Story ein kurzes Video, das Neuer lächelnd beim Aussteigen aus einem Team-Van zeigt. „Schön, dass du da bist“, stand dabei.

Neuer wohl erst ab Donnerstag im Training

Nagelsmann hatte am Montag noch berichtet, er rechne erst am Donnerstag mit Neuer. Der 38-Jährige fühle sich aufgrund seiner Erkrankung noch etwas „schlapp“, hatte Nagelsmann gesagt.

Grundsätzlich muss der Bundestrainer in der Turniervorbereitung im Weimarer Land improvisieren. Beim ersten richtigen Training am Dienstag standen nur 13 Feldspieler und zwei Torhüter auf dem Platz, vier Akteure übten individuell.

Sehr ausgedünnter Kader in Blankenhain

Die Leverkusener Doublesieger Robert Andrich, Florian Wirtz und Jonathan Tah werden wie Kapitän Ilkay Gündogan am Mittwoch erwartet. Schlussmann Marc-Andre ter Stegen erhält noch eine Pause bis Montag und wird damit das Länderspiel gegen die Ukraine in Nürnberg verpassen. Die Champions-League-Finalisten Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug sollen erst am Dienstag kommender Woche ins EM-Quartier nach Herzogenaurach reisen. „Dann sind wir komplett und können aus dem Vollen schöpfen“, sagte Nagelsmann.

Unangekündigte Dopingkontrolle im Trainingslager

Am Dienstagabend schauten zudem auch die Kontrolleure der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) unangemeldet im EM-Trainingslager vorbei. Das teilte der DFB am Mittwoch mit.

Im Rahmen einer Trainingskontrolle wurden insgesamt zehn Nationalspieler getestet. Alle Spieler mussten Urinproben abgeben, zum Teil wurden zusätzlich Blutproben entnommen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereitet sich noch bis Freitag im Weimarer Land auf die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) vor. Dann erfolgt der Umzug zu Partner adidas nach Herzogenaurach. (sid/fs)