Musik-Experte verrät: Diese Fans singen bei der EM am besten

Das Viertelfinale hat seinen Schlussakkord gefunden – doch die Fans singen bei der EM 2024 weiter. „Es wird sehr viel und gut gesungen“, sagt Gunnar Leue: „Nach meinem Eindruck nimmt die Begeisterung fürs Singen im Stadion immer noch zu.“ Der 60-jährige Berliner hat mehrere Bücher zum Thema „Fußball und Musik“ veröffentlicht, zuletzt „You’ll Never Sing Alone. Wie Musik in den Fußball kam“. Die MOPO bat ihn um eine Einschätzung der besten Fan-Gesänge.

Platz 1: Schottland

Die Europameisterschaft hat enorm von Schottland und seiner klangvollen „Tartan Army“ profitiert, auch wenn die Mannschaft nun ausgeschieden ist. Ihre Fans singen mehrere Lieder, „Scotland’s on fire“ auf die Melodie von Galas „Freed from desire“ klingt für mich am besten. Die schottischen Fans sind musikalisch schon die eindrucksvollsten.

Platz 2: Niederlande

„Links, rechts“ von Snollebollekes ist als Lied eher okay, aber durch ihre Choreografie haben die Holländer den zweiten Platz verdient. Die Gesamtperformance mit dem Hüpfen überzeugt mich – wie vor allem bei den Straßenzügen durch Hamburg zu sehen war.

Platz 3: Österreich

Da bin ich selbst überrascht, aber die österreichischen Fans sind mit ihrer Mannschaft gewachsen. Reinhard Fendrichs „I am from Austria“ wurde mehrfach zum besten Popsong Österreichs gewählt – und funktioniert auch im Stadion.

Platz 4: England

Die „Three Lions“ spielen gar nicht toll, aber die Beatles sind toll. Ihren Hit „Hey Jude“ auf Jude Bellingham zu singen zeigt, dass es unter den englischen Fans eine hohe Kompetenz in Sachen Popmusik gibt. Da zumindest ist England zweifelsfrei up to date.

Platz 5: Deutschland

„Oh, wie ist das schön“ klingt für mich immer nach Kaffee, Kuchen und Schlagsahne. Da ist es gut, dass es jetzt Peter Schillings „Major Tom“ gibt, am besten featuring André Schnura, der mit seinem Saxofon bei den Fanfesten für Furore gesorgt hat. Aber welches Lied auch immer, am Ende gilt natürlich: Wer zuletzt singt, singt am besten.