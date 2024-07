Mitten in der EM: Oranje-Star verliert Job bei europäischem Top-Klub

Vor dem EM-Achtelfinale zwischen den Niederlanden und Rumänien hat der spanische Spitzenklub Atlético Madrid den Weggang des niederländischen Stürmers Memphis Depay bekanntgegeben. Depay, der Spanier Mario Hermoso und der Brasilianer Gabriel Paulista würden keine neuen Verträge erhalten und deshalb ablösefrei gehen, bestätigte Atlético auf diversen Vereinskanälen.

Der 30 Jahre alte Depay war erst im Januar 2023 vom FC Barcelona nach Madrid gewechselt. Zeitweise stand er dort aber ähnlich stark in der Kritik wie aktuell auch bei den Niederländern. Viele Fans würden lieber den langjährigen Bundesliga-Profi Wout Weghorst auf der Mittelstürmer-Position sehen als Depay. Der ist jedoch bei Trainer Ronald Koeman gesetzt.

„Ich kann gut mit Kritik umgehen. Ich bin daran gewöhnt“, sagte Depay, dem noch vier Tore fehlen, um Robin van Persie als Rekordtorschütze der niederländischen Nationalmannschaft abzulösen, bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg. Im EM-Achtelfinale gegen Außenseiter Rumänien möchte er am Dienstag in München auch für den in die Kritik geratenen Koeman spielen. „Das Vertrauen des Trainers ist wichtig für mich. Ich spüre das und möchte es ihm zurückzahlen“, sagte Depay. (dpa/bv)